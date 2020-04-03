综合消息：中国向亚洲多国提供防疫援助

新华社香港4月2日电 综合新华社驻亚太地区记者报道：连日来，由中国政府、中资机构、社会组织等提供的防疫物资陆续运抵阿富汗、斯里兰卡、泰国、马来西亚、印度等国，受到当地政府和民众欢迎。

一批由中国政府及马云公益基金会等援助的防疫物资2日在阿富汗首都喀布尔顺利交接，其中包括医用防护服、口罩、呼吸机等。阿富汗第二副总统萨瓦尔·达尼什和中国驻阿富汗大使王愚出席交接仪式。

达尼什表示，阿富汗衷心感谢中方对阿提供援助，中国在抗击新冠肺炎斗争中取得令人瞩目的成就，此次援助体现出两国间真正的兄弟情谊。王愚说，中方将始终同阿富汗人民携手抗疫，继续在力所能及范围内提供帮助。

中国驻斯里兰卡大使馆临时代办胡炜1日拜会斯里兰卡总理马欣达·拉贾帕克萨，向其转交中国政府首批紧急人道主义援助防疫物资清单，包括医用口罩和检测试剂。随后，中斯双方在斯里兰卡卫生部举行物资交接仪式。

拉贾帕克萨和斯里兰卡卫生部长帕薇特拉·万尼亚拉奇对中方致以谢意并表示，当前斯里兰卡防疫形势严峻，期待继续得到中方大力支持。胡炜表示，中方将一如既往提供力所能及的帮助。

近日中国驻泰国大使馆与中国银行为助力泰国抗疫积极筹备急需物资，包括口罩、防护服及护目镜等。首批物资已于3月26日运抵泰国首都曼谷，其余物资将陆续抵达。这些物资将由中国驻泰国大使馆统一安排捐赠给泰国卫生部。

中国驻马来西亚哥打基纳巴卢总领馆联合中建、中铁、中水电和广垦橡胶等中资企业向马来西亚沙巴州政府捐赠的防疫物资3月29日下午运抵哥打基纳巴卢国际机场，主要包括口罩、防护服、护目镜等。梁才德总领事在机场向沙巴州首席部长沙菲益移交了物资。

马云公益基金会、阿里巴巴公益基金会向印度红十字会捐赠的首批抗疫医疗用品日前运抵印度首都新德里。中国驻印度大使馆公使马珈出席在机场举行的交接仪式。这批物资包括防护服、口罩、呼吸机等。这两家慈善组织捐赠的另一批抗疫物资也将在未来几天运抵印度。

中老合资的老挝亚太卫星有限公司1日在老挝总理府向老挝政府捐赠疫情防控款项。老挝副总理兼财政部长宋迪对捐赠致以谢意。公司总经理丁咏冰表示，公司愿以实际行动助力老挝政府抗击疫情，并利用卫星资源协助老挝政府在疫情期间开展远程教育、远程视频会议等项目。（参与记者：胡晓明、陈鑫、唐璐、明大军、林昊、章建华）

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