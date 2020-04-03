新华社北京4月2日电 题：面对全球疫情，如何守护海外学子的安康？

新华社记者

当前，新冠肺炎疫情在世界多点暴发蔓延，海外中国留学人员的生命安全和身体健康牵动着国人的心。针对他们的需求采取了哪些举措？他们在海外要注意些什么？在2日举行的国新办新闻发布会上，外交部、教育部、中国民用航空局、国家卫生健康委员会等部门有关负责人进行了回应。

疫情下，海外学子总体情况如何？

“截至3月31日，我们在外留学生共有36人确诊。”教育部副部长田学军介绍，一旦留学人员有感染症状，使领馆马上会启动应急机制协助就医，已确诊的留学生及时得到救治，已有11人治愈出院。

“从我们掌握的数据来看，海外留学人员群体感染数量和比例总体上处于比较低的水平。”田学军说。

我国海外留学人员人数众多。外交部副部长马朝旭介绍，根据统计，海外留学人员总人数160万人，目前尚在国外的大约140万人。

“据我们掌握，大多数留学人员按照世卫组织和国家疾控中心的权威建议，秉持‘非必要、不旅行’的原则，仍然选择留在当地。”马朝旭说。

少数留学人员签证到期；一些留学人员因为各国入境过境政策变化及航班调整等原因一度在中转回国途中滞留……针对留学人员面临的困难，国家有关部门和驻外使领馆已采取措施积极帮助解决。

面对疫情，留学人员自身也在“勇敢战斗”。马朝旭说，在德国、英国、日本等国的留学人员组建了疫情防控群，搭建了互助平台，在当地投身抗疫，加强自我保护和互帮互助，发挥了不可替代的作用。

充分调动各种资源，着力保障海外学子健康需求

海外疫情暴发以来，世界范围内多个国家都出现了防疫物资短缺的情况，口罩、消毒液等防疫用品纷纷脱销，甚至洗手液都一瓶难求。在各部门大力支持下，中方各使领馆立即行动，充分调动各种资源，筹措并向留学人员发放“健康包”，着力帮助留学人员解决实际困难。

口罩、防疫指南、洗手液……“健康包”解燃眉之急。马朝旭介绍，外交部正在向中国留学人员比较集中的国家调配50万份“健康包”，包括1100多万个口罩，50万份消毒用品以及防疫指南等物资，确保“健康包”能够及时送到留学人员手中。

中国民用航空局副局长吕尔学表示，民航局将协调航空公司优先运送“健康包”物资，同时支持中外航空公司采用客机“仅载货”的运输方式执行货运航班，开通绿色通道并简化审批程序，做到实时受理。

国家卫健委国际合作司司长张扬介绍，国家卫健委还指导援外医疗队对驻在国留学生给予个人防护方面的指导；向有关国家派出的抗疫医疗专家组与当地院校、学联合作，通过座谈会、视频直播等形式开展面向留学人员的健康宣教。

由于所在国的疫情发展阶段不同，采取的防控措施不同，处境不同，因而留学人员的需求也存在差异。对此，马朝旭表示，对于疫情严重国家，确实有困难急需回国的留学人员，党和政府将及时采取必要措施，协助他们逐步、有序回国。

根据国务院联防联控机制的统一部署，2日正式启动了飞往英国的临时航班任务，第一个航班已经于2日上午从上海浦东机场起飞，晚间抵达伦敦，预计接回约180名留学生。

民航方面表示，对一些需求集中、飞行目的地有接收保障能力的城市，及时启动重大航空运输保障机制，安排临时航班协助海外公民回国。

“我们的目标就是尽最大的努力来维护海外留学人员的健康与安全。”田学军说。

学子在海外如何做好防护？

“大多数留学人员仍然选择留在当地，这也有助于避免仓促回国引发交叉感染，或者因为中转国家的边控措施而中途受阻，也可以避免后续对学业签证可能产生的一系列影响。”马朝旭介绍。

对于那些身处海外的学子，张扬给出防护建议。

——好习惯，加强身体锻炼。张扬建议，无论在任何场合，海外留学人员都要保持良好的个人卫生习惯，不随地吐痰；打喷嚏或咳嗽时，用纸巾遮住口鼻或采用肘臂遮挡。在日常生活中，要注意营养，加强锻炼，保障充足的睡眠，保持良好的心态。

——勤通风，保持居住环境的清洁。针对我国在海外留学人员有相当比例是租住集体公寓的情况，张扬提醒要注意保持居住环境的清洁，加强通风换气。“观察同住人员有没有发热、咳嗽等异常情况，主动采取自我防护措施。”张扬说。

——戴口罩，避免直接接触。外出购物或者进行必要活动时，在公共交通工具、拥挤或密闭环境中要佩戴口罩。与工作人员交流时，保持一定距离，要避免直接接触，可以随身携带速干手消毒剂，随时保持手卫生。（记者王琦、田晓航、刘开雄、马卓言）

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