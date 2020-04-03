新华社上海4月2日电 题：外资巨头为何持续“加码”中国消费市场？

新华社记者陈爱平、许晓青、陈杰

继零售巨头开市客宣布将在上海开设其位于中国内地的第二家门店，星巴克、山姆会员商店、罗森等纷纷宣布将加大在华投资。外资巨头为何持续加码中国消费市场？

疫情中投资信心不减

在上海3月31日集中签约的重大项目中，外资项目总投资额超过160亿美元，其中就包括了零售巨头沃尔玛旗下会员制仓储式超市山姆会员商店以及知名特许经营连锁式便利店罗森。罗森日本总部决定，将增资2908万美元以扩大在华投资。

山姆会员商店中国业务总裁文安德说，中国首家山姆旗舰店将于2021年在浦东开业，这也将是山姆在中国运营的最大独栋建筑。“预计到2022年底，山姆在中国将有40至45家开业及在建门店。我们非常兴奋地在山姆快速发展的宏图中迎来全新的旗舰店，这代表了我们对会员和中国市场的承诺。”

不久前，美国会员制仓储连锁超市开市客宣布其位于中国内地的第二家门店项目在沪启动，总投资约26亿元人民币。星巴克将在江苏昆山投资1.29亿美元建造绿色环保的咖啡烘焙工厂。

呼应外企投资信心的，是日渐升温的中国消费市场。一个工作日的下午，位于上海浦东一家经营长达10年的山姆会员商店里，新上架的一推车现烤羊角面包10分钟左右便告售罄。人们的购物车里不仅有常见的牛奶、猪肉、鲜菜，还多了速冻水饺和易烹饪的鸡汤、意大利面半成品。山姆方面称，咖啡和冰激凌在这段时间的销量是去年同期的2倍以上，印证人们消费热情不减。

在与山姆浦东店相距近40公里、位于上海浦西的开市客闵行店，消费者也是络绎不绝。即便是3月30日这样的工作日，自中午12时至下午1时内，仍有超过800人到店和离店。店内工作人员时时提醒顾客购物后迅速离店、收银柜台全部开放以避免顾客排队，店内顾客人数一直维持在1000人左右。

“疫”外的新消费增长点

“疫情下，看似中国人外出就餐、娱乐减少，实际上他们并没有减少消费，只是把钱花在了另一些消费领域。”山姆会员商店中国策略项目副总裁孙迎分析，“疫情催生了‘宅经济’等新的消费热点，促使我们把握机会、快速创新，而不是撤离中国市场。”

英国咨询公司凯度报告分析，中国人在疫情中更加注重健康，关注食品安全和新鲜，并增加了调味品、生鲜等原材料消费，“因为长时间居家隔离和在家办公的自由性，烹饪给居家生活增添更多趣味”，可谓“疫”外的消费增长新机遇。

线上平台美团介绍，1月下旬以来，消费者通过美团外卖搜索“烘焙”寻找相关商品的次数增加了100多倍，酵母及酒曲商品销量增长近40倍，饺子皮销量也增长了7倍多。

为满足消费者需求，山姆推出了众多容易烹调的原材料、半成品配菜。不再现身门店教做菜的“山姆大厨”们也没有闲着，他们研制了“疫情期间健康菜谱”上传至网上供消费者参考。

助力疫情中的购物热和“宅经济”的是电商和物流体系。孙迎说，在中国内地的山姆门店几乎都开通了线上下单、一小时送达服务，使得线上消费出现爆发式增长。“疫情期间有几天我们线上业务量甚至比过去增加了5倍。”

罗森（中国）投资有限公司总裁三宅示修有类似观点，“疫情期间，罗森线上销售得到很大提升，外卖销售比例提高，相信这块业务将来会是增长点。”

看好中国长期发展

外资巨头坦言，他们的信心不仅来源于“疫”外的新消费增长点，还来自中国经济趋稳向好、中高端消费群体持续扩大的长期趋势，以及中国持续扩大开放的承诺。

国家发改委等23个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，提出鼓励线上线下融合等新消费模式发展；改善进口商品供给，鼓励国际知名品牌在中国市场首发或同步上市新品。

开市客表示，中国市场有很大的潜力。开市客将继续致力于为中国会员提供价格合理、高品质的商品。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明说，随着中国对外开放的大门越开越大，各国零售企业来华开店，在丰富了中国人消费选择的同时，将与中国市场携手发展。

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