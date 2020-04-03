世界政党关于加强抗击新冠肺炎疫情国际合作的共同呼吁（患难见真情 共同抗疫情）

本报北京4月2日电 2020年4月2日，中国共产党同100多个国家的230多个政党就加强抗击新冠肺炎疫情国际合作发出共同呼吁，全文如下：

当前，新冠肺炎疫情在全球范围快速蔓延扩散，构成对人类卫生健康以及世界和平发展最紧迫和最严峻的挑战。

我们作为肩负着增进民众福祉、促进国家发展和维护世界和平稳定重任的各国主要政党，面对当前这一前所未有的形势，共同发出以下呼吁：

1.我们向所有致力于挽救生命、保护民众健康的人们特别是医务工作者表示最崇高的敬意，向各国正遭受新冠肺炎疾病痛苦和生命威胁的人们、病亡者家属表示深切的同情和慰问，向在这场疫情中不幸罹难的人们表示深切的哀悼。

2.我们认识到，新冠肺炎疫情如果不能得到及时有效控制，将给更多民众的生命安全和身体健康造成损害，给世界大多数国家的经济社会发展，包括国际交往合作带来严重冲击。我们呼吁各国把人民生命安全和身体健康放在第一位，采取果断有力行动，坚决遏制疫情蔓延。

3.我们支持各国根据本国国情自主制定抗击疫情紧急计划和策略，加强合作，既防范疫情蔓延，又重视病患救治，并充分利用现代科学技术，力争在最短时间内取得最佳效果。

4.我们呼吁各国民众增强社会责任意识，积极配合疫情防控工作，并鼓励各国充分发挥民间组织和志愿者的作用，汇聚全社会力量共同抗击疫情。

5.我们鼓励各国在防控疫情的同时，统筹做好经济社会发展，采取有针对性的措施保护脆弱群体和中小企业，努力维护人民生活水平和社会发展进程；呼吁各国加强国际宏观经济政策协调，维护全球金融市场、产业链、供应链稳定，减免关税、畅通贸易，防止世界经济衰退；保持适度对外交往，特别是为抗疫急需的医疗器械和防护物资等跨境运输提供便利。

6.我们认识到，病毒无国界，在疫情面前任何国家都难以独善其身。各国应增强人类命运共同体意识，越是困难的时候越要相互支持和帮助，通过加强国际合作、政策协调、行动配合等，汇集全球的资源和力量，坚决打败病毒这一人类的共同敌人。

7.我们注意到，包括中国在内的一些国家疫情防控已取得重要进展，这为其他国家应对疫情赢得了时间、积累了经验。我们赞赏包括中国在内的一些国家本着公开、透明和负责任的态度，及时发布疫情信息，分享防控和救治经验，特别是力所能及地向其他国家提供医疗物资等方面的援助，为全球疫情防控作出了重要贡献，也为各国战胜疫情提供了希望和信心。

8.我们欢迎二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会发表的声明，支持各国加强抗疫经验分享和医疗合作，包括开展药物、疫苗、检测等的联合研发，呼吁向公共卫生体系薄弱的发展中国家和其他有需要的国家提供物资、技术等方面的支持，让合作的阳光驱散疫情的阴霾。

9.我们呼吁本着科学的态度就防治措施和病毒溯源等开展专业性论证，反对将公共卫生问题政治化，坚决抵制借疫情对他国搞污名化，坚决抵制歧视任何国家、地区和族群的言论和做法，呼吁各国政府采取积极措施保护外国侨民、留学生的健康安全和合法利益。

10.我们认为此次疫情表明，各国需要进一步树立共商共建共享的全球治理观，支持联合国和世界卫生组织在全球公共卫生治理中发挥领导作用，呼吁二十国集团等框架下的各方加强协调合作，有效开展国际联防联控，努力打造人类卫生健康共同体。

我们作为世界各国主要政党，承诺在这一特殊时期保持密切的沟通交流，发挥好政治引领作用，为全球抗疫斗争注入政治动力。我们坚信，阳光总在风雨后，当前的困难是暂时的。只要国际社会坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，就一定会最终打赢疫情防控的全球阻击战。相信疫情过后，人类命运共同体将更加牢固，人类的未来将更加美好。

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)