携手拉起最严密联防联控网络（和音）

开展国际联防联控，是遏制全球疫情快速蔓延的必然要求，也是最终赢得疫情防控全球阻击战的决定因素

“病毒无国界。疫情是我们的共同敌人。各国必须携手拉起最严密的联防联控网络。”习近平主席在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上提出重要倡议。连日来，国际社会对所有国家协调一致行动的呼声日益强烈。有效开展国际联防联控，既在国家层面上全力抗击疫情，也在地区和全球层面上携手应对，有助于汇聚全球智慧和力量，提升全球抗疫的成效和信心，这是打好疫情防控全球阻击战、早日彻底战胜疫情的重要保障。

开展联防联控，中国经验最具说服力。疫情发生后，中国迅速构建起从中央到地方、全方位多层次网格状的防控体系，构筑起联防联控的严密防线，为迅速扭转疫情防控形势并取得阶段性重要成效发挥重要作用。世界卫生组织认为，中国采取的是一种“全政府、全社会策略”，该策略“改变了这种快速攀升的，并且是潜在致命疾病的曲线”。《科学》杂志在线近日刊登的研究报告也印证这一点。这份由美国、英国和中国科研人员共同完成的研究报告指出，中国的防控措施成功打破了病毒传播链，阻止了传染源和易感人群之间的接触，减少了数十万人感染。正是基于这样的实际成效，世卫组织认为“中国成功的联防联控经验，值得世界学习和借鉴”。

开展国际联防联控，是遏制全球疫情快速蔓延的必然要求，也是最终赢得疫情防控全球阻击战的决定因素。疫情威胁全人类，全人类必须起而反击。联合国秘书长古特雷斯呼吁各国共同并尽快采取一切必要措施应对疫情，二十国集团要采取协调一致的行动。世卫组织总干事谭德塞明确指出，全球要加强联防联控，尤其需加强区域性国际组织的协同与合作。世贸组织总干事阿泽维多强调：“如果我们不能共同努力，历史将不会友好地记住我们。”世界日益认识到，只有在全球拉起最严密的联防联控网络，才能真正形成抗疫合力，尽快遏制病毒传播。

开展国际联防联控，需要各国增进广泛交流与合作。疫情防控涉及方方面面，不论是疫情信息通报、防控和诊疗经验分享、药物和疫苗科研攻关，还是边境口岸管控、维护畅通贸易和全球产业链供应链稳定，都需要各国有效沟通，积极协调行动。中方提出探讨建立区域公共卫生应急联络机制，有助于提高突发公共卫生事件应急响应速度。在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会声明中，各方承诺建立统一战线应对疫情威胁，本着团结精神，采取透明、有力、协调、大规模、基于科学的全球行动，向正确方向迈出了重要一步。

推动国际联防联控，中国始终是高度负责的行动派。中方第一时间发布病毒基因序列等信息，及时向世卫组织以及有关国家通报疫情信息，为世界争取了宝贵的时间。中方积极同有关国家分享疫情防控经验，积极参与开展药物和疫苗联合研发，并向其他国家提供力所能及的援助。中方支持国际社会加强政策协调，加大资源投入，特别是帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家做好防范和应对准备。中方已建立新冠肺炎疫情防控网上知识中心，介绍中国抗击疫情相关技术指南、诊疗规范和防控信息等，中心向所有国家开放，将向世界贡献中国智慧和中国方案。中方倡议建立中国—东盟公共卫生应急联络机制，中韩成立新冠肺炎疫情联防联控合作机制……无论是在双边、地区还是全球层面，中国始终以高度的责任感开展国际合作，积极推动国际联防联控，为世界人民的健康福祉尽责担当。

新冠肺炎疫情全球蔓延形势严峻，人类只有切实选择团结合作才能坚不可摧。这是捍卫人类生命的决战，各国必须携手拉起最严密的联防联控网络，必须共同合作加快药物、疫苗、检测等方面科研攻关，力争早日取得惠及全人类的突破性成果。

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)