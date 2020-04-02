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疫情即命令 快速启动救灾应急预案刷新救援速度

师彦星

2020年04月02日11:32  来源：人民网
 

武汉，这座拥有数千年历史的名城素有“九省通衢”之称，被誉为中国经济地理中心。但是2020年开年的一场新型冠状病毒肺炎疫情，让武汉乃至湖北省成为全国疫情的“震中”，一场史无前例的全国抗击疫情由此波澜壮阔地展开。在这场战疫中，有这样一家基金会，曾经在2008年被中共中央、国务院、中央军委联合授予“全国抗震救灾英雄集体”荣誉称号，先后6次获得“中华慈善奖”，多次受到国家部委等表彰，13年间累计资助帮扶贫困群众超过1500万人次，透明指数连续8年并列全国公募基金会第一……。它就是中华思源工程扶贫基金会。在这场战疫中，思源积极联合社会各界爱心人士、爱心明星、爱心企业等为武汉战疫、湖北战疫，乃至全国战疫谱写一曲壮丽诗篇，用爱心描绘了一幅不辱使命、众志成城、团结一心、不畏艰险、敢打必胜的绚丽画卷。思源全员连续奋战60余天，倾力参与这场战线最长、耗时最久、最艰辛的疫情防控战，为打赢疫情防控的阻击战贡献了应有的力量。

1月22日（农历腊月二十八），大家还沉浸在迎接春节的喜庆氛围中。一连串来自全国人大常委会副委员长、民建中央主席郝明金和第十一届、十二届全国人大常委会副委员长、民建中央原主席、“思源工程”理事长陈昌智，全国政协常委、副秘书长、民建中央专职副主席兼秘书长李世杰等民建中央领导的紧促电话，让全国人大代表、“思源工程”副理事长兼秘书长李晓林原本准备开展的救援行动当即决定实施，“即刻启动救灾应急预案，全力推进抗击疫情各项工作，即日起在京人员全部投入疫情防控工作，五日内京外休假人员全部无条件归队”、“疫区人民群众生命第一，必须最快、最高效地为疫区人民提供保障……”、“全面实施以湖北疫区为重点的全国疫情保卫战，即‘战旗计划’”。次日思源工程全部集结完毕，投入到一场最为艰苦和长期为湖北省乃至全国疫区争分夺秒、全力以赴的疫情防控战中。

面对国内不断蔓延的疫情，以及春节放假、工厂停工、防护物资极其短缺的现状，思源工程积极开辟募集海外物资渠道。“一点资讯”联合思源工程大年初一在美国发起为武汉疫区捐赠医护用品的活动，得到在美华侨、华人的积极响应。经过数天的准备和湖北省卫健委、湖北省食品药品监督局以及无锡海关的通力合作与支持，1月30日（大年初七），一架载有79000件防护服、3500余个防护口罩、700多双医用手套防护物资的747飞机降落在无锡硕放机场，物资随即被转运至武汉，按照湖北省食药监局的要求发放给40余家限定的医疗工作人群和保障人员。一些医护人员收到该批物资后十分感动，“当前医疗物资极其紧张和匮乏，疫情这么严重，思源的物资无疑是雪中送炭，这可帮助减少病毒感染”。2月10日，泰国天丝集团向“思源工程”捐款2500万泰铢，折合人民币约560余万元，思源第一时间根据捐赠意愿以及医院需求发放。

“思源工程”急疫区之所急，捐医院之所需，特别在火神山医院、雷神山医院启用之际交付了20辆负压救护车，用于转运、收治重症患者。截至目前，“思源工程”共采购防疫物资、设备、器材、食品、用品等共64种，合计800多吨，均实现了捐赠者、管理者、受助者“三满意”的目标。特别是“思源救护”项目，再次显现其突出作用，在火神山医院刚一启用时，“思源工程”捐助的10辆负压救护车就投入使用，当雷神山医院在准备启用时，“思源工程”捐助的又一批10辆负压救护车就已经提前入院待命……这为医院全面开展疫情防控和院前急救，创造了有利的条件。

截至目前，思源工程接收捐赠款物达2.06亿元，在40余天里发往湖北省的疫情防控物资就达219批次，善款支出比例达到95%以上，数额巨大且如此高的捐赠转化率是成立以来少有的。

随着疫情发展，思源工程的抗疫战线也随之不断延长，从武汉市到湖北省、从北京市到新疆自治区、从贵州省到福建省、从广西自治区到黑龙江省，共在21个省市自治区开辟了救援战线，如此大规模的救援行动是思源工程成立以来绝无仅有。

心系战疫工作，纷纷主动担任志愿者，积极协助“思源工程”验收、交付防护物资等工作……正是有这样一支支无私无畏的志愿者队伍，才使得大量疫区物资精准快速地投放。

此次湖北战“疫”，思源工程还得到了100多家国内爱心企业和所属专项基金的信任和支持。一笔笔爱心捐款，化成一块块防护盾牌，保护着一线医护人员和工作者；一辆辆负压救护车，就像“移动的大号N95口罩”一样，收治患者之时避免交叉感染；一台台呼吸机，帮助患者与死神抗争，挽救手足同胞的生命……

梅花，武汉市市花，在疫情最严重时刻傲然绽放，象征着武汉人民不屈不挠的精神。历经两个多月的艰苦奋战，北京的玉兰花此时也已花团锦簇，春天来了！

(责编：李婷(实习生)、常红)
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