欧洲疫情依然严峻 多国延长抗疫措施

新华社都柏林4月2日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：欧洲地区1日新冠肺炎疫情形势依然严峻。当天，意大利累计确诊病例突破11万；西班牙累计确诊病例突破10万，并创下单日死亡864人的新高；英国单日死亡病例首次超过500人；奥地利成为欧洲第9个确诊病例过万的国家。欧洲多国纷纷通过延长“居家令”、加大执法力度、调配医疗资源、推出经济救助计划等手段减缓疫情带来的巨大冲击。

意大利1日新增病例数在连续5天下降后出现反弹，当日新增4782例，累计病例数冲破11万，位居欧洲各国之首。1日累计死亡病例达到13155例，这两个数字均远高于欧洲其他国家。意大利总理孔特1日晚宣布，将全国范围内“封城”措施的结束时间由原定的4月3日推迟到4月13日。

西班牙卫生部1日发布的数据显示，该国当日新增病例7719例，累计病例增至102136例。西班牙军方1日证实，一架土耳其军机当天抵达西班牙，机上载有土耳其援助的25吨医疗物资。

数据显示，德国1日新增病例3327例，累计病例增至76544例，累计病例数排在欧洲第三位。当日该国无新增死亡病例，累计死亡病例维持在802例。德国是欧洲主要大国中病亡率最低的国家，约在1%左右。据报道，德国总理默克尔1日表示，不会放松该国的防疫措施，目前采取的加大社交距离的措施将维持到4月19日。

法国公共卫生部门1日公布的数据显示，该国当日新增病例4861例，累计病例达56989例，新增死亡病例509例，累计死亡4032例。法国卫生部长日前表示，法国已为医护人员订购了超过10亿个口罩以应对不断蔓延的疫情。

英国卫生部1日公布的数据显示，当日该国新增4324例确诊病例，累计确诊病例逼近3万例，新增死亡病例563例，累计死亡2352例。一位英国官员在1日召开的疫情发布会上说，政府将通过大幅增加病床、医护人员和急需医疗设备等措施提升医疗系统应对疫情的能力。

荷兰国家公共卫生与环境研究所负责人1日表示，政府采取的有关防疫措施虽然初见成效，但相关防疫“禁令”远未到解除的时候。

卢森堡教育大臣1日宣布，将原定4月20日学校复课的时间推迟到5月4日。奥地利政府日前宣布的民众进超市购物时必须戴口罩的决定4月1日正式实施。丹麦日前宣布，将居家办公、关闭学校和餐馆等防疫措施的有效期从3月30日延长至4月13日。罗马尼亚加大了疫情防控措施的执法力度，迄今该国已有近8万人因违反有关防控措施而被重罚。

塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚等国近日纷纷推出经济救助计划以缓解疫情给个人和企业带来的影响。(执笔记者：张琪；参与记者：李洁、谢宇智、陈晨、张家伟、张代蕾、潘革平、于涛、和苗、林惠芬、朱昊晨、郭明芳、石中玉、高磊、袁亮、彭立军、林晶、陈俊侠、李叶)

(责编：燕勐、刘洁妍)