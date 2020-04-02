新华社华盛顿4月1日电 新闻分析：美国模型预测最高24万死亡病例 如何防范疫情恶化

新华社记者谭晶晶

根据美国约翰斯·霍普金斯大学最新数据，截至当地时间4月1日22时（北京时间4月2日10时），美国新冠肺炎确诊病例已超21.3万例，死亡病例超过4700例。美国白宫冠状病毒应对工作组3月31日预测，即使在现有干预措施下，美国新冠肺炎死亡人数最终可能在10万到24万之间。这个预测数字说明了什么？最终情况会如此糟糕吗？

多名美国医学和流行病学专家在接受新华社记者采访时表示，这一预测是基于对美国疫情持续发展的分析得出的，与全球其他地区的研究模型结论类似。同时，这是白宫首次正式公布死亡病例预测结果，显示出美国政府对疫情迅猛发展的严峻形势有了更清醒认识。

白宫冠状病毒应对工作组协调员德博拉·伯克斯3月31日在每日疫情发布会上演示了数据模型图表，估算美国新冠肺炎疫情死亡人数在几个月内将猛增，可能达到10万到24万。伯克斯以及美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇都表示，这个数字“非常真实”，需要保持清醒认识，做好准备。

模型显示，如果美国人不遵守目前的控制疫情蔓延的指导方针，死亡数字有可能比这一预测更高。如果不采取任何措施，美国最多将有220万人死于新冠肺炎。美国艾奥瓦大学微生物学和免疫学教授斯坦利·珀尔曼告诉新华社记者，这是可预测到的“最糟糕的情形”，但希望现有防控措施能阻止最坏的情况发生。

美国加利福尼亚大学洛杉矶分校公共卫生学院副院长、流行病学教授张作风告诉记者，白宫公布的这个预测区间合理。不过，美国目前采取的措施比较有效，发病率和病亡率可能比预估低，实际死亡病例也可能少于10万。

张作风认为，由于美国政府将应对疫情的指导方针又延长了30天、直到4月底，加上已有一些州实施“居家令”等措施，预计疫情高峰也可能延后到来，美国医疗系统可以有更多准备时间，不至于崩溃。

美国加利福尼亚大学戴维斯分校医学院教授肯特·平克顿告诉记者，从目前美国全国范围内实行的措施看来，死亡数字可能不会到达预估的高度。但要有效控制疫情的发展速度，任重而道远。

美国疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德3月30日表示，高达25%的美国新冠肺炎患者没有出现任何症状，是疫情蔓延如此之快的重要原因，这为预测疫情发展和防控疫情都带来极大挑战。疾控中心正考虑专门就佩戴口罩发布指导方针。

那么，应如何防范美国预测的最糟糕情形最终发生？

伯克斯表示，应对疫情没有灵丹妙药、没有疫苗、没有神奇的治疗方法，只有靠每个人的行动。

“继续推进扩大社交距离以及最大程度的自我隔离措施，是当前减缓疫情传播的最有效方法。”珀尔曼对新华社记者说。

目前，美国总统特朗普已将保持社交距离指导方针从原定的4月12日延长至4月30日，建议美国人停止大规模集会、在家办公、暂停不必要出行等。已有超过20个州出台“居家令”等防疫举措，一些地方采取强制措施确保民众遵守指令。

美国有线电视新闻网统计显示，截至3月31日，美国州、县、市等各级政府出台的“居家令”已覆盖2.62亿民众，占美国人口的逾80%。

除此之外，美国政府大力推进相关药物和检测手段的研发，增加口罩、呼吸机、防护服等供应，还紧急批准口罩消毒设备的供应，以重复利用现有口罩，缓解防护设备短缺等难题。

“如果目前这些防控措施不能落实到位，美国面临的结果将比模型所预测到的情况还要糟糕。”美国华盛顿大学生物学教授卡尔·贝里斯特伦说。

专家们表示，除了纽约州、新泽西州、加州等“重灾区”值得重点关注和防范，美国中西部、南部各州疫情也不容乐观，未来一段时期美国遏制疫情发展将持续面临重大挑战。

特朗普3月31日表示，美国即将面临“极度困难”的两周，敦促民众遵守政府应对疫情的指令。

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