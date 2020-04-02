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荷比卢新冠肺炎病例逼近3万

2020年04月02日13:17  来源：新华社
 

新华社布鲁塞尔4月1日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国4月1日分别报告累计新冠肺炎确诊病例13614例、13964例和2319例，三国累计病例总数逼近3万。

荷兰国家公共卫生与环境研究所4月1日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例1019例，累计确诊13614例；新增死亡病例134例，累计死亡1173例。

该机构负责人亚普·范迪塞尔当天表示，政府采取的一系列措施初见成效，新冠肺炎感染人数与医院收治人数的新增速度都有所放缓，但拐点还没有出现，相关防疫“禁令”远未到解除的时候。

比利时国家公共卫生研究所4月1日发表公报说，过去24小时内比利时新增确诊病例1189例，累计确诊13964例；新增死亡病例123例，累计死亡828例。

比利时布鲁塞尔自由大学病毒学家马里乌斯·吉尔贝特当天对媒体表示，过去24小时确诊人数有所增加，主要是由于检测能力提高，疫情蔓延放缓的势头已初步显现。

负责抗疫物资保障的比利时联邦电信部4月1日发表公报称，3月31日检测人数达到4250人，到本周末这一数字有望达到1万。比利时蒙斯大学当天公布的一项研究结果证实，味觉和嗅觉丧失是感染新冠病毒的主要症状之一。

卢森堡政府4月1日发布报告说，卢森堡累计确诊病例增至2319例，累计死亡29例。卢森堡当天宣布，学校复课时间由原定的4月20日推迟到5月4日。受疫情影响，卢森堡所有学校自3月16日起停课，改为网上教学。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)
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