共克时艰 中国农企向缅甸农民捐赠医疗物资

中国云天化集团向缅甸农民捐赠医疗物资（由中国云天化集团提供）

人民网仰光4月1日电 （记者 李秉新）4月1日，中国云天化集团向缅甸农民捐赠1万支口罩等医疗物资用于抵抗当地日益严重的疫情，缅甸农业畜牧与灌溉部副部长吴腊觉代表缅甸农民接受了捐赠。

吴腊觉代表缅甸农民向云天化集团表示由衷的感谢。他表示，缅甸确诊病例几乎每天都在上升，目前已累计达15例，防疫物资也出现紧缺现象，加上每天都有从泰国回来的缅甸劳务人员，政府防疫抗疫压力陡然加大，此次捐赠将惠及缅甸人民，相信双方人民的感情会进一步加深。他说，云天化集团与缅甸农业部联合共建的100英亩示范田项目获得巨大进展，集团通过传授科学的种植和施肥技术使示范田获得大幅增产增收，受到农民高度赞誉，为缅甸农业发展做出了贡献。

云天化集团驻缅甸代表张坚回应说，中国和缅甸山水相连，胞波情谊深厚。在中国疫情爆发时，缅甸也曾向武汉捐赠200吨大米。现在缅甸疫情严峻，我们理应守望相助，共克时艰。多年来，云天化集团专注于提供种植解决方案，致力于帮助缅甸农民增产增收。集团生产的“三环”牌农家肥产品深受缅甸农民喜爱，丰收后的缅甸农民又把质优价廉的农产品返销到中国，满足中国市场的需求，双方你来我往，互利共赢。

云天化集团积极参加中缅经济走廊建设，助力缅甸农业发展。集团每年资助缅甸耶津农业大学与中国云南农业大学的七个合作项目，帮助缅方培养了一批高级农业人才以及农业科研人才。

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