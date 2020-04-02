世卫组织呼吁保障基本医疗服务

世界卫生组织3月30日在瑞士日内瓦召开记者会。总干事谭德塞在会上表示，各国在应对新冠肺炎疫情的同时，应继续提供基本卫生服务。谭德塞再次呼吁各国加强团结，共享经验、专业知识及其他资源，共同努力应对危机，保持供应链畅通，为需要帮助的国家提供最大程度的支持。

谭德塞说，新冠肺炎疫情大流行使许多国家的卫生系统不堪重负，甚至无法有效运作。过往疫情已证明，当卫生系统不堪重负时，一些本可预防和治疗的疾病因缺乏相应措施，也会导致死亡人数急剧增加。因此，“尽管我们正处于危机之中，但基本的医疗服务必须继续维持。”

世卫组织已发布一份指南，帮助各国在防控疫情与维持基本卫生服务之间保持平衡。该指南建议各国采取一系列有针对性的行动，做出适当调整，确保民众获得高质量的基本卫生服务，包括常规疫苗接种，妊娠期和分娩期护理，传染病和非传染性疾病、精神疾病治疗以及采供血服务等。

谭德塞还就个人防护装备和其他基本医疗用品长期短缺问题发出呼吁，希望各国政府与私营公司合作增加产量，确保基本卫生用品自由流通、按需公平分配。

世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安对意大利和西班牙的疫情情况进行了通报。他说，意大利和西班牙疫情近日出现趋稳迹象，说明此前采取的“封城”和其他严格防控措施是有效的。他同时表示，要使新增病例曲线呈下降状态，仍需不断加大应对力度。

世卫组织3月30日还发布了一份关于如何建立和管理新冠肺炎治疗中心的详细实用手册，为一些国家防控疫情提供指导。手册内容包括如何使用改造建筑或临时帐篷对病人进行筛查和分诊、如何建立社区设施照顾轻症病例、如何利用医院病房或临时帐篷设立治疗中心等三个方面。

（本报巴黎4月1日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 17 版）

(责编：李枫、岳弘彬)