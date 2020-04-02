只要携手合作就能战胜疫情（国际论坛）

作为武汉市缔结的第一个外国友好城市——日本大分市的市民，我对武汉市十分挂念。上个月，我在家用毛笔书写了“武汉加油”四个汉字，并拍摄了一段鼓舞武汉人民的视频。得知这段视频经过人民日报等中国媒体的报道，在中国广泛传播，并鼓舞了处在抗击新冠肺炎疫情一线的武汉人民，我感到十分高兴。

1979年，大分市与蓬勃发展的武汉市结成友好城市。如今两市的友好城市关系已经跨过不惑之年。疫情初期，包括我在内的48万大分市民都很关心武汉的情况。许多大分市民说：“我的朋友们还好吗？”“戴口罩对预防呼吸道感染的疾病非常重要，我们邮寄一些吧。”

1月27日，大分市政府调拨防灾仓库内应急存储口罩紧急送往武汉。后来，大分市政府又捐赠了防护服和护目镜。2月3日，大分市政府在官方网站上再次发布了呼吁市民为武汉捐款的通知，并在市政厅和市辖20多处公共设施中设置了捐款箱。进入大分市政厅办理业务时，人们首先看到的就是捐款箱。两座城市40余年的友情经过携手发展，共迎挑战，从而历久弥新。相信在全中国人民的支持下，武汉一定能够尽快彻底战胜此次疫情，渡过难关。

日中是一衣带水的友好近邻，在疫情面前更是守望相助的命运共同体。目前日本处在疫情防控关键期，中国积极提供了支持和帮助。日中两国只要秉持人类命运共同体理念，携手合作，加强信息共享、政策沟通和技术交流，分享疫情防控经验，就能尽快战胜疫情，共克时艰。

在抗击疫情过程中，习近平主席的领导坚强有力，中国人民团结一致，沉着冷静应对，挽救了成千上万人的生命，有效遏制了疫情扩散蔓延势头，为世界其他地方抗击疫情赢得了宝贵时间。我对此表示由衷敬佩。相信在习近平主席的领导下，中国人民一定能够取得抗击疫情的最终胜利。

回顾漫长的历史，人类时常会遭受大规模传染性疾病袭击并蒙受巨大损失。但一路走来，人类精诚合作，充分发挥聪明才智，最终战胜各种疾病和危机。当前，新冠肺炎疫情是人类面对的共同挑战，各国应坚定信心，通力合作，携手抗击疫情。

我今年已经96岁，曾经多次访问中国。我期待在包括日中两国人民在内的各国人民的互帮互助下，疫情早日结束。等到那时，我想再次访问中国，并踏上武汉这片令人向往的土地，与当地人民进行交流，加深大分市与武汉市两个友好城市之间的友好关系，增进日中相互理解和两国人民的友谊。

（作者为日本前首相）

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 03 版）

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