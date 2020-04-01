疫情期服务侨胞 泰国华助中心在行动

人民网曼谷4月1日电（记者 孙广勇）近期，泰国疫情上升，截至3月31日上午，累计确诊1651例。泰国合艾华助中心与中国驻宋卡总领事馆、政府相关部门和泰国南部14府（省）各地侨社积极协作，联合下辖普吉岛、苏梅岛、丽贝岛、甲米府、董里府、素叻府等（世界知名旅游目的地）六大联络处，做好泰国南部侨胞疫情期间的联络服务，以及滞留中国籍游客的协助工作。

中国驻宋卡总领事马凤春与泰国合艾华助中心兼泰中侨团联合会理事会主席张俊贵3月21日通电话。马凤春总领事代表中国政府表达对泰国当前的疫情表示极大关注，对泰南广大华侨华人表达极大关怀，并完全相信泰国人民万众一心、众志成城，一定能打赢这场战“疫”。愿和泰国共享中国人民在防疫抗疫中所取得的成就和经验。他感谢泰国人民特别是泰南各界各府各华侨华人社团在中国发生疫情时，给予中国支援捐增了大量物资，这充分体现了中泰人民的深厚友谊。

张俊贵对表示，祖（籍）国总领事馆对泰南华侨华人的十分关心，他表示感动与感谢。他相信中泰两国守望相助、共克时艰，定能取得抗“疫”的完全胜利。

泰国合艾华助中心向泰国南部侨胞推介用好针对海外侨胞开设专区的阿里健康、京东健康、百度健康以及“微医互联网总医院”等应用。同时联合华助中心高级医疗顾问、中国浙江康静医院工会主席王平文医师领衔的中国非公医疗机构协会浙江康静医院援鄂“温暖者”医护团队等，为机构理事和华侨华人朋友建群提供疫情期间的爱心健康咨询和资讯。

该华助中心秘书长魏光磊介绍，疫情期间，该华助中心与长期合作的泰国南部医疗中心宋卡王子大学医院和也拉省中心医院、甲米国际医院进一步加强联系，配合做好疫情期间华侨华人的医疗服务。

泰国合艾华助中心辖下泰国南部华侨华人青年商会会长李大江及理事为宋卡王子大学医院、也拉省中心医院等倡导捐赠6万泰铢同用于采购医疗物资。

该华助中心也拉省联络中心主任满瑞说，祖（籍）国疫情以来，泰国南部的华侨华人动员身边的人购买口罩、防护服、消毒液等防护物资，帮助祖国亲人们一起度难关。而今，第二故乡泰国正在被病毒侵胁，我们身处泰南的中国青年们，也要帮助泰国亲人们共抗疫情。我们坚信，只要我们团结一心，共同努力，少出门，出门做好防护，相信很快我们就能配合政府战胜疫情。

(责编：崔越、杨牧)