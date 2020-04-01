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美媒称美国航母“西奥多·罗斯福”号逾70人新冠病毒检测呈阳性

2020年04月01日15:51  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿3月31日电（记者徐剑梅　邓仙来）综合美国媒体3月31日报道，停靠关岛的美国核动力航空母舰“西奥多·罗斯福”号已有超过70名官兵新冠病毒检测呈阳性，大部分官兵目前仍在舰上。

　　美国军方没有公布目前这艘航母上的感染人数。据多家美国媒体报道，舰上已有逾70人确诊。这艘航母上约有5000名官兵，3月上旬访问越南岘港，3月24日发现舰上3人新冠病毒检测呈阳性，此后确诊人数逐渐增加。由于舰上空间有限，官兵难以保持“社交距离”。航母指挥官3月30日致信军方，称舰上病毒传播“在加速”，为阻止疫情，建议舰上只保留约十分之一人员。

　　美国国防部长埃斯珀3月31日表示，他认为尚不需要撤离舰上人员。美军太平洋舰队司令约翰·阿奎利诺也在当天对媒体说，确诊官兵中，尚无人需要住院治疗。美军设立“轮班”制，让确诊官兵离舰上岛进行为期14天隔离，然后接受病毒测试，确保无恙后返回舰上，替换其他官兵上岸隔离。

　　美国哥伦比亚广播公司还报道说，美国另一艘航空母舰“罗纳德·里根”号上也出现新冠病毒感染病例。

　　据五角大楼发表的声明，截至3月31日，美军已有673名现役军人新冠病毒检测呈阳性，较前一天增加104人。为遏制疫情，五角大楼已冻结几乎所有海外军事行动，取消军事演习。

(责编：于洋、刘洁妍)
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