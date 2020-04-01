荷比卢新冠肺炎疫情加剧 荷兰死亡病例数破千

新华社布鲁塞尔3月31日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国3月31日分别报告新冠肺炎累计确诊病例12595例、12775例和2178例。荷兰当天新增死亡病例175例，累计死亡病例达1039例。

荷兰国家公共卫生与环境研究所当天发布公报说，过去24小时内荷兰新增新冠肺炎确诊病例845例，累计确诊12595例；新增死亡病例175例，创有疫情以来单日死亡人数最高纪录。

荷兰首相吕特当天在新闻发布会上宣布，将关闭学校、体育俱乐部、餐馆和保持1.5米的社交距离等原定于4月6日到期的抗疫举措延期到4月28日。各项需要申请和政府批准的活动和聚会将持续禁止到6月1日。吕特呼吁荷兰居民严格遵守各项举措，“只有紧紧团结在一起才能控制病毒”。

比利时国家公共卫生研究所当天发布公报说，过去24小时内比利时新增新冠肺炎确诊病例876例，累计确诊12775例，累计死亡705例。

为解决口罩短缺的问题，比利时瓦隆大区政府已决定组建一条医用外科口罩生产线和一个口罩消毒工厂。医用外科口罩生产线最快有望于今年5月投入生产，年生产能力达到3000万只。而以重复利用口罩为目的的口罩消毒工厂最快有望在获批后3个月内投入运行。

由马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会捐赠的800台呼吸机、30万套防护服和30万个防护面罩于3月31日运抵比利时列日机场，这些物资将以最快速度送到医疗资源紧缺的多个欧洲国家的医院。

卢森堡政府当天发布报告说，卢森堡新冠肺炎累计确诊病例增至2178例，累计死亡23例。

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