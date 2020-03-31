委内瑞拉政府感谢中国派遣抗疫医疗专家组

新华社加拉加斯3月30日电（记者徐烨 王瑛）中国向委内瑞拉派遣的抗疫医疗专家组30日凌晨抵达委内瑞拉，委多名政要对专家组的到来表示欢迎并对中国政府和人民表示感谢。

委总统马杜罗30日不仅在个人推特账户上发文，还在当晚电视讲话中欢迎中国抗疫医疗专家组来委，“这是真正的人道主义援助，感谢中国政府和人民对委人民的支持”。

委副总统罗德里格斯当天在电视讲话中对医疗专家组和中国捐赠物资的到达表示衷心感谢，并向8名来自中国抗疫战斗第一线的医疗专家来委支援表示欢迎。罗德里格斯表示，中国的抗疫经验将显著增强委应对疫情的能力，随着中国提供的快速检测试剂到位，委政府决定即日起对自3月初入境的所有人员进行检测，目前已经联系了5万人，委内瑞拉有望成为试剂检测人口比例最高的拉美国家。

3月30日，在委内瑞拉首都加拉加斯西蒙·玻利瓦尔国际机场，中国抗疫医疗专家组全体成员与中方和委方政府代表合影。 中国向委内瑞拉派遣的抗疫医疗专家组30日抵委。中方捐赠的检测试剂、防护用品、药品等物资也一同抵达。专家组由国家卫生健康委员会组建，来自江苏省，共8人，包括呼吸与危重症医学、传染病控制、实验室检测等多个领域的专家。新华发（萨尔戈多 摄）

当天凌晨，中国专家组抵达委首都加拉加斯，中方捐赠的检测试剂、防护用品、药品等物资也一同抵达。委外长阿雷亚萨、卫生部长阿尔瓦拉多、经济和财政部长塞尔帕到机场迎接并举行欢迎仪式。

委内瑞拉30日新增新冠病毒感染病例6例，累计确诊135例。发生疫情以来，委政府迅速在全国采取了停工、停学、停航、社会隔离等防控措施。

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