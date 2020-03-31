综合消息：中东新冠肺炎疫情加剧 伊朗病例逾四万

新华社开罗3月30日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区多国的新冠肺炎确诊病例和死亡病例持续攀升，伊朗确诊病例超过4万，土耳其确诊病例也已破万。一些国家继续加强防控疫情措施。

伊朗卫生部30日宣布，累计病例41495例，死亡2757例，治愈13911例。伊朗国防部宣布其研发的新冠病毒检测试剂盒实现量产，产能将达到每周8万份以上。据介绍，该试剂盒检测所需时间为3小时。

土耳其卫生部30日宣布，累计病例10827例，死亡168例，治愈162例。土耳其总统埃尔多安30日表示，已在全国范围内对41个村镇采取隔离措施，并限制了跨省运输。

以色列卫生部30日宣布，累计病例4695例，死亡16例，治愈161例。因一名高级顾问30日新冠病毒检测结果呈阳性，以色列总理内塔尼亚胡已进入隔离状态。以总理府当晚表示，内塔尼亚胡与其家人检测结果均为阴性，但内塔尼亚胡将继续隔离。

埃及卫生部30日宣布，累计病例656例，死亡41例，治愈150例。埃及卫生部28日已要求从海外回国的埃及侨民应居家隔离28天，而不是此前规定的14天。

伊拉克卫生部30日宣布，累计病例630例，死亡46例，治愈152例。为应对疫情，伊拉克全国宵禁将持续至4月11日。

摩洛哥卫生部30日宣布，累计病例534例，死亡33例，治愈14例。为加强防控疫情，公共卫生紧急状态将持续至4月20日，民众只有获得当地政府批准才可外出。

沙特阿拉伯、卡塔尔、黎巴嫩、约旦、科威特、阿曼、叙利亚30日宣布的累计病例分别为1453例、693例、446例、268例、266例、179例、10例。（执笔记者：张栩；参与记者：陈霖、王峰、尚昊、涂一帆、杨元勇、吴丹妮、白平、陈斌杰、李良勇、冀泽、王薇、郑一晗）

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