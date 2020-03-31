中国抗击新冠肺炎疫情的努力值得赞扬，防控效果令人瞩目。与此同时，中国在不懈努力，推动落实其宏大的消除绝对贫困目标。中国发扬南南合作和全球协作的精神，正在与其他国家积极开展合作。此次疫情是一次全球性威胁，需要团结一致、合作共赢的全球解决方案。团结就会胜利。

——联合国秘书长南南合作特使、联合国南南合作办公室主任豪尔赫·切迪克

武汉向世人表明，我们可以遏制这种病毒，可以打破传播链。这需要全社会的努力、团结、协作，需要众多积极抗疫的社区、勇敢的医护人员，需要正常运转的供应链以及各方的承诺。

——世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安

困难是暂时的，相信中国和世界将找到正确的解决办法来应对新冠病毒的挑战。希望一切能尽快恢复正常，我们继续深化交流合作。

——“文明对话”世界公共论坛创始主席弗拉基米尔·亚库宁

世界范围内的大学都应该动员起来，充分发挥大学在科学研究和国际合作方面的优势，深入开展实验室和临床领域全面合作。作为国际病毒研究联盟的成员，我们愿意为病毒防控与治疗工作贡献自己的力量。

——爱尔兰都柏林大学校长安德鲁·迪克斯

世界已充分看到中国在应对此次突发公共卫生事件中展现出的高度责任感，并学习借鉴中国防控工作积累的有益经验。我坚信，中国克服此次困难后将继续保持繁荣发展。

——韩国金融研究院高级研究员池晚洙

事实证明，大范围监测和筛查疑似病例，实行有效隔离和救治，是遏制疫情蔓延的有效方法。中国经验值得欧洲借鉴。

——欧洲精准医学平台首席执行官、免疫学家鞠丽雅

中国在防控疫情方面采取了最佳举措，并在疫情扭转后的短时间内向其他国家提供援助，为全球抗疫合作开了好头。

——新加坡国际事务研究所高级研究学者胡逸山

中国及时复工复产，给世界其他国家抗疫增添了信心。中国生产的口罩、防护服等各种医疗物资成为世界战胜新冠肺炎疫情的重要物资保障。

——印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺

（综合本报记者李琰和新华社记者采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 18 版）

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