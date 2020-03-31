患难见真情  共同抗疫情（国际视野）

中国展现出负责任大国风范

弗拉基米尔·诺罗夫

防控工作取得良好效果，得益于中国政府强大的动员能力和组织能力。中国在力所能及的范围内，向有需要的国家提供援助，这让我们很感动。各国是休戚与共的命运共同体，唯有团结协作才能应对各种全球性风险挑战

面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，中国人民没有被吓倒，而是愈挫愈勇，从磨难中奋起。

抗击疫情，刻不容缓。中国政府迅速采取果断措施，形成全面动员、全面部署、全面加强疫情防控的战略格局。中国各地加强以医疗机构为重点的防控工作，保障医疗设备和治疗药品供应，尤其在武汉用了很短时间建成两所集中收治患者的医院，真是了不起的创举。4万多名医护人员驰援湖北和武汉，在抗疫一线顽强拼搏，涌现出一大批感人事迹，展现了医者仁心的崇高精神。广大民众积极配合政府的严防严控措施，用团结一致的行动诠释了中国力量，防控工作取得良好效果。这一切都得益于中国政府强大的动员能力和组织能力，让我深感敬佩。

中国人民的努力赢得国际社会的尊重和认可。许多国家和国际组织领导人高度评价中国防疫措施，并充分肯定中国防控成果。

在疫情暴发初期，上合组织成员国领导人纷纷表示坚决支持中国抗击疫情，同时向中国捐赠药品、医疗设备等防疫物资。各成员国青年通过创作诗词、录制歌曲等方式，表达他们与中国人民团结一致、共度时艰的决心。上合组织秘书处全体工作人员录制并发布了《情系武汉，加油中国！》短视频，传播抗击疫情的正能量，得到无数中外网友点赞。在秘书处办公楼前上合组织成员国旗帜下方，一条为中国加油打气的横幅——“没有一个冬天不能过去，没有一个春天不会到来！中国加油！武汉加油！上海合作组织和你们在一起！”展现了我们与中国人民共同应对挑战的信念。

当前，疫情在全球大流行，没有哪个国家能够独善其身。各国是休戚与共的命运共同体，唯有团结协作才能应对各种全球性风险挑战。各国政府要及时沟通，积极开展卫生防疫领域的国际和地区合作。更重要的是，各国应该听从世界卫生组织的科学建议，不仅要采取隔离措施遏制病毒传播，还要及时确认各个国家和地区的准确疫情信息，并因地制宜进行防控。

中国一直积极与相关国际组织和国家加强抗疫合作。日前，中国在力所能及的范围内，向有需要的国家提供援助，这让我们很感动。目前，中国已向意大利派出三批抗疫医疗专家组，并携带大批当地急需的医疗救治物资。中国专家还与伊朗等国专家分享抗疫经验。中国心系世界各国人民，积极提供帮助，展现出负责任大国风范，为世界公共卫生事业作出重大贡献。

中国抗疫经验表明，“早发现、早报告、早隔离、早治疗”是行之有效的措施。政府需要发挥强大的动员能力，号召全体人民万众一心、克服困难。我相信，上合组织成员国会借鉴中国抗击疫情的宝贵经验，全力以赴打赢这场抗疫战争！

全球供应链因疫情受到严重冲击，服务业也深受影响。中国是少数几个具备世界最完整产业链的国家之一。随着疫情防控形势持续向好，截至3月28日，中国规模以上工业企业平均开工率已达到98.6%。财政部等多部门联合出台一系列措施，如中小微企业将享受减税降费等优惠政策，支持企业复工复产。对农产品、初级加工产品等多项产品提高出口退税率，有助于外贸平稳恢复。

我们充分相信，中国经济社会发展早日全面步入正常轨道，将有助于世界经济走出低谷。

（作者为上海合作组织秘书长，本报记者暨佩娟采访整理）

为全球抗疫提供宝贵经验

阿莉西亚·巴尔塞纳

中国迅速向其他国家提供援助和分享防疫经验，无疑对全球防控工作大有裨益。新冠肺炎疫情不是某个国家单独面对的问题，而是全世界都要共同应对的挑战。我认为，中国应对新冠病毒的经验非常有价值，对拉美和加勒比国家制定防控方案起到重要指导作用

新冠肺炎疫情是一场重大突发公共卫生事件，中国表现出非凡的应对处理能力，防控效果显著。强有力的防控举措不仅遏制住疫情在中国境内蔓延，更为世界各国和地区防疫工作提供了宝贵经验。

这段时间以来，中国为抗击疫情付出了巨大努力，同时也向世界展示出负责任大国的能力和担当。中国迅速向其他国家提供援助和分享防疫经验，无疑对全球防控工作大有裨益。

中国的抗疫行动取得重要阶段性成果，是迅速采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措的结果。中国政府高度重视人民生命安全和身体健康，积极部署防控措施。全社会积极配合，集结全国医护人员并调拨医疗物资支援疫情最严重的地区。同时，社区等机构积极宣传科学防护知识，指导民众做好自我防护。中国人民团结一心、众志成城，保障了防控举措落实到位。

疫情暴发初期，中国政府本着公开、透明、负责任的态度，第一时间向世界卫生组织及其他国家和地区通报疫情信息、分享科研成果。不少国家和国际组织向中国伸出援手，支持中国抗疫工作。目前，全球疫情形势令人担忧，加强地区和全球协调合作、共同应对疫情势在必行。新冠肺炎疫情不是某个国家单独面对的问题，而是全世界都要共同应对的挑战。

拉美地区新冠肺炎确诊病例数继续攀升，其中巴西、智利、厄瓜多尔等国病例数量增长较快。多个国家已借鉴中国经验，采取关闭公共场所、限制出行流动、加大检测力度、建设方舱医院等防控措施。与此同时，中国及时向智利、阿根廷、秘鲁等国家援助了医疗物资，对当地防疫工作给以极大支持。

拉美和加勒比国家需要同中国保持沟通协调，共同打赢这场疫情防控阻击战。日前，双方举行了中国—拉美和加勒比国家新冠肺炎疫情交流视频会议，中国专家同拉美和加勒比国家政府官员和卫生专家分享了中国抗击疫情各个方面的信息和经验。我认为，中国应对新冠病毒的经验非常有价值，对拉美和加勒比国家制定防控方案起到重要指导作用。

疫情不仅威胁公众健康，也严重冲击了世界经济发展。生产需求和供给出现中断，进而影响就业和收入，导致债务偿还困难。据拉加经委会预计，今年拉美和加勒比地区经济将收缩1.8%。区域经济面临商品出口减少、旅游需求下降、大宗商品价格下跌、工业产能不足、金融风险加剧等严峻挑战。

作为拉美和加勒比地区最大的贸易伙伴之一，中国经济虽然受到疫情影响，但随着企业加快复工复产，中国经济表现出强劲的韧性和增长潜力。毫无疑问，中国经济的前景非常光明，社会各方面都将重新焕发活力。我认为，从疫情防控到促进经济发展，中国都是帮助拉美和加勒比地区国家走出困境的希望。

（作者为联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会执行秘书，本报驻巴西记者李晓骁采访整理）

全球旅游业需共克时艰

祝善忠

新冠肺炎疫情发生以来，中国采取了坚决果断的行动，为遏制疫情蔓延作出了巨大努力和贡献。无论是在遏制疫情传播还是在未来经济恢复中，旅游业都将扮演关键角色。在人类面对巨大挑战的时刻，我们相信并鼓励各成员国之间加强国际合作、共渡难关

新冠肺炎疫情发生以来，中国采取了坚决果断的行动，为遏制疫情蔓延作出了巨大努力和贡献。中国抗疫采取的有效行动和举措向外界传递出一个清晰的信号：中国政府始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位。中国共产党和中国政府在疫情防控中展现出坚强领导力和卓越行动力，令人钦佩。联合国世界旅游组织愿同中国人民团结一致，共同应对疫情挑战。

世界旅游组织一直与世界卫生组织保持密切沟通，协助各成员国确保旅客健康安全措施得到落实。在这充满挑战的时刻，世界旅游组织同包括中国在内的所有受疫情影响的国家紧密团结在一起，我们随时准备与这些国家及有关团体密切合作，努力将疫情造成的影响降到最低。

毫无疑问，旅游业是遭受疫情冲击最大的行业之一。该行业80%的从业者为中小企业，全球数百万人的生计也因此受到影响。疫情仍在全球蔓延，全球旅游业的各个团体及个人需要携手并进，共克时艰。我相信，国际旅游业凭借自身具有的韧性和潜力，将在疫情结束后迅速恢复行业增长。无论是在遏制疫情传播还是在未来经济恢复中，旅游业都将扮演关键角色。世界旅游组织呼吁各国政府、国际组织和机构优先将旅游业列入恢复计划及行动中，为旅游业的恢复措施提供政策支持，这也是确保旅游业能够引领更广泛的经济和社会复苏的关键。

世界旅游组织随时准备为其成员国和公共旅游部门，包括对旅游活动和展会组织者的恢复措施提供指导和支持。我们与地区委员会的主席国同联合国其他机构包括世卫组织、国际民航组织等共同成立了全球旅游危机管理委员会，将根据疫情形势变化定期举行会议，评估并给出建议。我们还将出台一系列促进旅游业恢复的建设性意见，帮助政府和有关机构采取行动，减小疫情对旅游业的影响。

近年来，中国已成为全球旅游业的领军力量。中国非常重视旅游业的发展，并将其视为促进经济发展的一支重要力量。相信在中国经济恢复过程中，旅游业将发挥其特点，为经济社会发展提供重要助益。世界旅游组织承诺向中国旅游业提供所需要的帮助和指导。

目前，中国疫情防控形势持续向好。中国一直积极向全球分享疫情防控信息和救治经验，向受疫情影响较重的国家和地区提供医疗援助。我们高度赞赏中国大力支持全球抗疫的行动。在人类面对巨大挑战的时刻，我们相信并鼓励各成员国之间加强国际合作、共渡难关。

（作者为联合国世界旅游组织执行主任，本报驻西班牙记者姜波采访整理）

中国全民参与令人鼓舞

刘 萌

越来越多的国家开始借鉴中国防疫经验，推行更为积极和严格的措施。中国积极参与抗击疫情国际合作，以实际行动践行人类命运共同体理念。面对大流行疾病，只有通过国际合作才能化解危机，迎来希望

面对新冠肺炎疫情，中国政府采取了一系列强有力举措，有效把控预防、阻断、治疗、研发等各个环节，快速调配人力、物力、财政等多方面资源，全力抗击疫情，取得了显著成果。中国重视并积极应对疫情，在全球范围内起到正向效应，越来越多的国家开始借鉴中国防疫经验，推行更为积极和严格的措施。

疫情期间，中国政府每天及时、透明、公开地向社会公布疫情信息，普及防疫知识，有效遏制了疫情蔓延。中国抗击疫情的全民参与让我很受鼓舞。不仅是医护人员在抗疫一线不顾安危、忘我奉献，在抗疫战斗中，不少年轻人表现出的勇敢与担当也令人感动。一位90后的武汉女孩组建“医生驿站”，为医护人员提供免费住宿；90后、00后的青年人在网上慈善平台发起捐款活动；在社区联防联控工作中，活跃着青年志愿者的身影……

目前，全球疫情形势日益严峻。中国积极参与抗击疫情国际合作，向各国介绍疫情防控经验，提供力所能及的人道主义援助。中国政府还向世界卫生组织捐款，支持其开展国际联防联控合作，帮助发展中国家提升应对疫情的能力，加强公共卫生体系建设。这是中国对落实联合国2030年可持续发展议程的贡献，是以实际行动践行人类命运共同体理念。

作为全球规模最大的推进企业社会责任和可持续发展的国际组织，疫情暴发伊始，联合国全球契约组织就对这一突发重大公共卫生事件保持高度关注。我们通过官方网站、社交媒体以及向遍布全球160多个国家的企业会员发送电邮等方式，呼吁世界各地的商界领袖团结起来，共同支持受到疫情影响的社区、企业和民众。此外，联合国全球契约组织还推出一系列指南和指导原则，指导各国企业和不同行业抗击疫情。

疫情对全球贸易和供应链造成冲击，经济、金融和私营部门的稳定性也受到影响。保障业务连续性对减轻全球经济受到的冲击尤为重要。我们相信，各国政府可以为企业提供新型混合金融工具，特别是为受冲击严重的中小型企业、小微企业提供资金支持。相关方面的紧密合作是扭转疫情、迎接经济复苏的关键环节。

2020年是联合国可持续发展目标“行动十年”计划的开局之年。在这一关键节点，全球疫情大流行是对人类实现可持续发展目标的严峻考验。在全球化深入发展的今天，面对大流行疾病，没有哪个国家能独善其身。只有通过国际合作才能化解危机，迎来希望。

精准稳妥推进企业复工复产，对中国经济社会发展十分重要。这一举措也为世界其他受疫情影响的国家在控制疫情后，如何实现防疫、发展两不误提供了有效经验。

（作者为联合国全球契约组织亚太区总代表，本报记者白紫微采访整理）

图片说明：

图①：在武汉市湖北省慈善总会疫情防控捐赠物资联合应急仓库里，志愿者们点收由联合国儿童基金会捐赠的医疗设备和个人防护用品等物资。

联合国儿童基金会供图

图②：江苏省苏州市高新区加快复工复产，一家日资企业的员工正在模组制造车间忙碌。

华雪根摄（影像中国）

图③：3月21日，援意中国抗疫医疗专家组成员与意大利帕维亚医院医生交流。

新华社发

图④：瑞士航空公司飞机停在瑞士苏黎世机场。受新冠肺炎疫情影响，航空运输企业面临困境。

新华社发

版式设计：沈亦伶 张丹峰

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 18 版）

(责编：曹昆)