韩国网站采取措施遏制恶意评论

韩国最大门户网站Naver日前宣布，将强制公开用户在该网站新闻下的所有评论内容、评论数量以及获赞数量，以遏制网民滥发恶意评论。此前，该网站用户可以自行选择是否向他人公开自己的评论记录。为了防止用户频繁注册新账号进行评论，Naver还将公开用户在该网站的用户名和头像，要求账号注册满7天后才能进行评论，并计划引进阻止特定用户发表评论、使用人工智能技术屏蔽恶意评论的功能。

韩国第二大门户网站Daum日前暂时关闭了对娱乐新闻的留言功能，对诽谤、侮辱他人的恶意评论加强监管，改善热词搜索榜和搜索自动补全功能。Daum公司表示，恶意评论严重危害网络环境，带来侵犯隐私、损害名誉等各种负面影响，相关限制措施将为营造健康的网络环境发挥积极作用。

韩国网站自主采取的相关措施得到了社会各界的欢迎。分析认为，这些措施将对经常进行恶意评论的网民起到一定警示作用，恶意评论者将更易受到法律制裁。此前，恶意评论者可以轻易隐藏身份，逃避责任。韩国国家人权委员会委员长崔英爱对韩国网络企业自觉主动应对恶意评论的措施表示肯定，认为网络上不断出现针对特定人群的厌恶和憎恨情绪，这种情绪最终可能演变为实际犯罪。

根据韩国《电子通信基本法》规定，以危害公共利益为目的，利用电子通信设备散播谣言者，将被处以5年以下有期徒刑，最高处以5000万韩元罚款（1美元约合1200韩元）。此前，因针对网络恶意评论的执法力度欠缺，加上举证和追责困难等因素，许多人面对恶意评论网络暴力无可奈何。近年来，越来越多的韩国人开始通过法律手段维权。

（本报首尔3月30日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 17 版）

(责编：曹昆)