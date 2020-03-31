国际社会呼吁暂时解除单边制裁措施

面对当前新冠肺炎疫情扩散蔓延、全球经济压力加大的形势，国际社会各方纷纷呼吁，解除对有关国家的单边制裁措施，助力各国集中精力抗击疫情。

“我们呼吁解除可能破坏各国应对新冠肺炎大流行的制裁。”联合国秘书长古特雷斯日前在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上表示，世界正与病毒进行斗争，相关方面应暂时解除对一些国家的有关制裁措施，以免影响这些国家应对疫情的能力。

“制裁会阻碍医疗工作开展，使整个世界处于危险之中。”联合国人权事务高级专员巴切莱特日前表示，鉴于新冠肺炎疫情对卫生部门和人权的潜在破坏性影响，应当对面临疫情的国家所承受的广泛制裁进行紧急重新评估。“各种制裁可能阻碍伊朗、古巴、朝鲜、委内瑞拉和津巴布韦等国的医疗努力，这些国家的卫生系统大都十分脆弱，进口重要医疗用品受到阻碍，将会增加我们所有人的风险。”

美国当前对多国实施了单方面制裁。《华尔街日报》26日报道说，美国当天宣布将对伊朗5个实体以及15名相关个人进行制裁。此前美国曾连续追加对伊朗的制裁措施。伊朗是受新冠肺炎疫情打击最严重的国家之一，总统鲁哈尼此前表示，美国的制裁给伊朗造成了2000亿美元的损失，是伊朗抗击疫情的主要阻碍。《华盛顿邮报》29日发表评论说，美国对伊朗银行系统的广泛限制以及对其石油出口的禁运，限制了伊朗从筹集资金到购买基本物品的能力，这些物品包括药品以及在国内生产药品所需的原材料和设备。

3月25日，中国、俄罗斯、伊朗、叙利亚、朝鲜、古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉8个国家常驻联合国代表团联合致函古特雷斯，请求解除妨碍各国抗击新冠肺炎疫情的单方面制裁。

俄罗斯外交部近期也连续呼吁，要求美国取消对伊朗、委内瑞拉的制裁。俄外交部发言人扎哈罗娃27日表示，在当前形势下，阻止向委内瑞拉运送粮食和药品、冻结委内瑞拉在国外银行的账户资金等制裁使成千上万当地人的生命受到威胁，应无条件取消对委内瑞拉的单方面制裁。

对于国际社会的呼声，美国政府没有正面回应。英国《卫报》日前报道说，英国政府正通过私下场合向美方施压，要求美国放松对伊朗的制裁。欧盟方面表示，将向伊朗提供2000万欧元的人道主义援助用于应对疫情。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利说，由于美国对伊朗、委内瑞拉实施制裁，两国应对疫情处境非常困难。欧盟支持伊朗、委内瑞拉向国际货币基金组织寻求支持。

中国外交部发言人27日表示，当前新冠肺炎疫情正在全球扩散蔓延，国际社会积极开展抗疫合作是当务之急。如持续对有关国家施加单边制裁，无异于雪上加霜、落井下石，明显有违人道主义精神，不仅严重影响有关国家及国际社会抗击疫情，也会严重影响联合国及其他国际组织开展人道主义援助。中方支持古特雷斯秘书长的呼吁，敦促个别国家切实尊重所有受疫情影响的人民的合法权益和生命，立即解除对有关国家的单边制裁措施。

（本报联合国3月30日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 17 版）

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