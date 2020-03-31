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携手合作 战胜挑战（患难见真情 共同抗疫情）

——海外网友赞赏中国积极助力全球抗疫③

2020年03月31日05:20  来源：人民网－人民日报
 

　　近期，伊朗发生新冠肺炎疫情。为帮助伊朗抗击疫情，中方向伊方提供了抗疫物资，派出了志愿卫生专家团队。伊朗网友纷纷在社交媒体上表达感谢，积极评价伊朗与中国开展抗疫合作。

　　网友@RashidM：疫情当前，人类是患难与共的命运共同体。我们会和中国一起，共同战胜疫情。

　　网友@alirezakey1：伊中两国人民携手合作、战胜挑战、迈步向前。

　　网友@PersiaIran1：通过共同抗击疫情，伊朗和中国的友好合作关系将更上一层楼。

　　网友@Seyed Isa Musavi：在伊朗最艰难的时候，中国无私伸出援手。中国政府还为意大利等世界上许多国家提供援助、分享经验。希望大家都能好起来。

　　网友@EdWard66438285：伊朗可以更多借鉴中国在抗疫方面的经验。

　　网友@Jav_Ebra：患难见真情，我们爱中国。

　　网友@IRI_SEAMAN：感谢中国派出志愿卫生专家团队，我们一起并肩作战，共抗疫情。

　　网友@mettitorSBU：历史永远不会忘记中国对我们的支持，我爱你中国！中国加油！伊朗加油！

　　网友@Barbod11irani1：感谢中国政府，感谢中国人民，你们为伊朗提供了及时的帮助。我们的友谊长存！

　　网友@Kianlqm：有这么多人都在坚守，我们有什么理由不去努力。让我们共同携手，渡过难关！

　　（本报记者  周  輖整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月31日 03 版）
(责编：曹昆)
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