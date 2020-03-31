国际社会看好中国经济长期向好趋势（患难见真情 共同抗疫情）

当前，中国国内疫情防控取得阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复。接受本报记者采访的外国专家、学者和媒体人士表示，中国企业复工复产积极有序推进，印证了中国经济长期向好的基本面不会改变的正确论断。这也有利于保障全球供应链安全、稳定，促进世界经济尽快复苏。

“经济长期向好发展拥有坚实基础”

“中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚定不移扩大改革开放，放宽市场准入，持续优化营商环境，积极扩大进口，扩大对外投资，为世界经济稳定作出贡献。”习近平主席在近日举行的二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上发表重要讲话，介绍中国经验，阐述中国主张，提出中国倡议。联合国负责人道主义事务的副秘书长洛科克认为，中国经济正在恢复，这对全球抗击疫情取得最终胜利及确保全球经济正常运转将是一个极大贡献。

“随着疫情防控取得阶段性重要成效，企业复工复产进度逐渐加快，中国经济的强大韧性更加凸显。”泰国国家研究院泰中“一带一路”合作研究中心主任唐隆功·吴森提兰谷表示，疫情对中国经济的影响总体可控。随着中国政府一系列经济政策的实施，中国经济活动有望迅速复苏，长期发展前景依然向好。

中非国家经济共同体发展促进会会长贡杰—达卡认为：“中国经济基础雄厚并且内需市场广阔，具有显著抗风险韧性。中国经济长期向好发展拥有坚实基础。”

“中国疫情控制已取得明显成效，企业复工复产率也在提升，这些积极因素都会传导到市场层面。”巴西里约热内卢联邦大学国际政治经济学教授蒂西亚娜·阿尔瓦雷斯表示，中国在抗击疫情过程中展现强大综合国力和组织执行能力，为经济恢复运行提供有力保障。

“在做好疫情防控前提下，中国各地积极有序推进复工复产，经济社会秩序正逐渐恢复。”世界银行前经济学家、肯尼亚学者姆旺吉·瓦吉拉认为，中国政府防控疫情的综合应对举措有助于稳定国内市场，消费、科技、金融、医疗等领域都存在着富有吸引力的投资机会，国际社会普遍看好中国经济和资本市场。

“这场疫情毫无疑问证明了中国制度优势。”英国剑桥大学高级研究员马丁·雅克评价说，中国依靠自身制度成功抵御了风险，控制住疫情。中国经济活动逐步复苏，中国社会正逐步恢复常态。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬表示，中国政府在提升供给能力、组织经济活动方面有很多政策工具和措施，政策空间优势明显。“中国政府出台一系列货币政策和财政政策，将使工业企业效益状况得到有效改善，为中国经济持续高质量发展提供支撑。”

“新模式和新业态将为中国经济持续稳定发展创造新机遇”

法国巴黎第八大学地缘政治学教授皮埃尔·皮卡尔表示，考虑到中国经济的强大韧性、稳固的产业基础和巨大的内需空间，疫情对中国的影响是短期的、可控的。“相信随着更多中国企业复工复产，中国经济会回到正轨，继续拉动世界经济发展。”

泰国正大管理学院院长助理、暹罗智库主席洪风认为，中国可以在短时间内整合必要社会资源和力量促进经济恢复。随着企业有序复工复产，中国很多制造业将提高产量，以满足国内和出口需求，这些都使得中国经济在面临困难时依然能保持活力。

巴拿马经济学家埃迪·塔彼罗表示，疫情期间，中国线上经济、智能经济等新业态展现出巨大潜力。“当前疫情防控取得阶段性重要成效，中国经受住了考验。相信疫情过后，一些新模式和新业态将为中国经济持续稳定发展创造新机遇。”

“受疫情影响，虽然中国经济面临下行压力，但其长期向好的趋势没有改变。”德国科隆经济研究所经济学家克里斯蒂安·鲁舍认为，庞大内需市场、创新型企业蓬勃发展等因素，都将缓解疫情对中国经济的短期冲击。“从长远来看，我们对中国经济发展前景满怀信心。”

“继续成为世界经济发展的重要推动力”

南非经济学家马丁·戴维斯认为，当前，疫情在多国多点扩散，使全球贸易受到严重冲击，也给世界经济增长带来挑战。“中国正积极与各国加强宏观政策协调，这不仅有利于中国经济发展，也有助于凝聚国际社会力量，推动实现世界经济稳定和早日复苏。”

“中国经济逐渐恢复活力对世界经济来说是重大利好。当前，全球经济下行压力巨大，中国经济的快速恢复将有效缓解疫情对全球经济造成的冲击。”塔彼罗表示，目前中国各地开始有序复工复产，畅通了中国国内供应链运转，促进了产品出口，为提振全球市场信心发挥重要作用。

“中国促进经济复苏增长的政策空间大、内在动力充沛，为全球经济持续注入信心。”洪风认为，“目前，中国企业资金往来和资金周转速度明显加快，经济活跃度正在修复，中国经济的内生动力、创新活力和治理成效得到充分体现。中国一定会继续成为世界经济发展的重要推动力。”

“中国经济在全球经济中地位重要，是世界经济稳定的‘压舱石’和增长的‘动力源’。”墨西哥国立自治大学研究员阿图罗·奥罗佩萨·加西亚认为，中国拥有全球规模最大的制造业体系和最完备的工业体系，中国政府在采取果断有力措施统筹疫情防控和经济社会发展的同时，以一系列政策举措支持企业复工复产，充分体现了中国在应对全球公共卫生突发事件和助力世界经济共同繁荣发展中的大国担当。“相信中国经济将克服挑战继续向前发展，为推动全球经济增长作出更多贡献。”

（本报北京、曼谷、约翰内斯堡、里约热内卢、巴黎、首尔、柏林、墨西哥城3月30日电 记者俞懿春、赵益普、林芮、万宇、李滢嫣、朱东君、李晓骁、刘玲玲、马菲、花放、刘旭霞）

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 03 版）

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