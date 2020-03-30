荷比卢三国新冠肺炎疫情加剧 荷比累计确诊病例双双破万

新华社布鲁塞尔3月29日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国29日分别报告新冠肺炎累计确诊病例10866例、10836例和1950例。荷兰和比利时两国连续4天新增病例超过1000例，累计确诊病例数双双突破一万例。

荷兰国家公共卫生与环境研究所29日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例1104例，单日增幅创历史新高。目前累计确诊10866例，新增死亡132例，累计死亡771例。

荷兰政府将于31日讨论新冠肺炎疫情现状并评估已采取的防控措施的效果，不排除未来出台强化措施的可能性。

比利时国家公共卫生研究所29日发布公报说，过去24小时内比利时新增确诊病例1702例，累计确诊10836例，新增死亡78例，累计死亡431例。比利时卫生部强调，该国病例数和住院人数将继续增加，这种趋势在未来几天将变得更加明显，并呼吁民众遵守隔离措施，照顾好自己和他人。

比利时当地电视台29日报道，布鲁塞尔自由大学附属医院对过去一周在该院住院的普通患者进行了新冠病毒检测，结果发现在164名受测试者中，8%的检测结果呈阳性。这项小范围的研究表明，比利时需要加大新冠病毒筛查的力度。

卢森堡政府29日发布报告说，卢森堡新冠肺炎累计确诊病例增至1950例，累计死亡21例。

(责编：燕勐、刘洁妍)