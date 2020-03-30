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综合消息：亚欧多国防控力度继续加大

2020年03月30日08:29  来源：新华网
 

　　新华社莫斯科3月29日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：在过去24小时内，5个亚欧国家新冠肺炎病例数继续增多；俄罗斯总统普京、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦政府部门就疫情防控作出新表态；乌克兰、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦出台防疫新规定。

　　俄罗斯政府“遏制新冠病毒”网站29日更新的数据显示，俄境内新增新冠肺炎确诊病例270例，累计病例增至1534例；新增死亡病例4例，累计死亡8例；新增治愈15例，累计治愈64例。数据显示，俄已有60多个地区发现确诊病例，其中莫斯科市有1014例。

　　29日，乌克兰新冠肺炎确诊病例新增109例，累计病例升至418例，累计死亡9例，治愈5例；阿塞拜疆目前已累计确诊新冠肺炎病例182例，其中15人治愈，4人死亡；乌兹别克斯坦当日新增新冠肺炎确诊病例29例，累计确诊133例，其中7人已治愈，死亡2人；哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦分别累计确诊265例和84例，当日分别新增61例和26例。

　　克里姆林宫网站29日公布了俄总统普京当天对新冠肺炎疫情防疫工作下达的多项指示，其中包括持续调研俄经济形势、减轻部分公民还贷和纳税压力、针对特定家庭发放补贴等多个方面。

　　哈萨克斯坦信息和社会发展部部长阿巴耶夫28日指出，哈新增确诊病例中出现越来越多没有国外旅行史、密切接触史的患者，社区感染威胁不断增大。哈总统托卡耶夫29日在社交媒体上表示，要为新冠肺炎疫情期间在一线工作的医护人员制定补助新标准。

　　在防疫措施方面，乌克兰自28日起关闭边界，不允许客运车辆进出该国，但在乌克兰边防局授权可临时开放的口岸，海外乌公民可驾驶私人车辆或步行入境乌克兰。乌克兰于本月17日起暂停国际铁路列车和航班进出该国，本月18日起暂停乌境内所有城际和州际铁路、航空、公路和地铁客运。这些防疫措施将持续至4月24日。

　　阿塞拜疆从29日开始在全国范围内实行更严格的交通管控措施，其中包括境内所有地区及城市间交通一律停止，仅货物运输及医疗用途的车辆等除外。

　　为防疫情蔓延，乌兹别克斯坦政府决定从3月30日6时起至4月20日，除持有特殊许可和特殊类别车辆外，其他车辆一律禁止在该国通行。（执笔记者：栾海；参与记者：李奥、李东旭、张继业、关建武、李铭、蔡国栋）

(责编：燕勐、刘洁妍)
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