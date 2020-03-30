中国抗疫医疗专家组抵达老挝

新华社万象3月29日电（记者章建华）中国抗疫医疗专家组29日抵达老挝首都万象。专家组同时随机携带了医疗救治、防护物资及中西药品等中方捐赠的医疗物资。

3月29日，在老挝首都万象瓦岱国际机场，中国抗疫医疗专家组成员走下飞机。 中国抗疫医疗专家组29日抵达老挝首都万象。专家组同时随机携带了医疗救治、防护物资及中西药品等中方捐赠的医疗物资。专家组一行12人，由云南省感染防控、重症监护、流行病、实验室检测等多个领域医护专家组成。 新华社发（凯乔摄）

老挝政府副总理、防控新冠肺炎疫情领导小组负责人宋迪与中国驻老挝大使姜再冬前往机场迎接。专家组一行12人，由云南省感染防控、重症监护、流行病、实验室检测等多个领域医护专家组成。

宋迪高度评价中国专家组来老驰援，并对中方表示衷心感谢。他说，在老挝出现确诊病例仅5天后，中方就派出专家组，体现出中方对老挝人民的深厚情意。专家组将为老挝疫情防控带来中国经验，老挝政府一定做好各方面协调和保障，为专家组开展工作提供便利。

3月29日，在老挝首都万象瓦岱国际机场，老挝政府副总理、防控新冠肺炎疫情领导小组负责人宋迪（前右）与中国抗疫医疗专家组成员交谈，欢迎他们的到来。 新华社发（凯乔摄）

姜再冬表示，当前老挝确诊病例增加，防控压力增大，我们要同老挝人民携手并肩、共渡难关，在同心抗疫中展现中老命运共同体精神，在加强疫情防控的同时稳步推进双边合作。

3月29日，在老挝首都万象瓦岱国际机场，机场工作人员搬运中国抗疫医疗专家组带来的中方捐赠的医疗物资。 新华社发（凯乔摄）

据专家组组长黄兴黎介绍，专家组主要任务是与当地医院和专家开展经验分享与交流，介绍中国抗疫经验，结合老方防疫措施和诊疗流程，对疫情防控、患者治疗和实验室工作提供咨询，为医务人员和社区防控人员提供培训和指导等。

3月29日，中国抗疫医疗专家组成员抵达老挝首都万象瓦岱国际机场。 新华社发（凯乔摄）

老挝卫生部24日宣布，该国首次检测出2例新冠肺炎确诊病例。截至28日，老挝已报告8例新冠肺炎确诊病例。

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