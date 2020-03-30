疾病没有国界，病毒的传播是指数级的威胁。任何国家都不能拖延懈怠，防疫过程的每一天都极其重要。只有世界各国都立即行动起来，为遏制病毒传播作出共同努力，人类才能打赢这场没有硝烟的战争。

——巴基斯坦正义运动党中央新闻书记艾哈迈德·贾瓦德

很高兴看到中国在抗击疫情中取得的了不起成就，制造业产能也在逐步恢复。中国经济恢复活力，对于亚洲、非洲和世界经济都十分重要。

——津巴布韦卫生部部长奥巴代亚·莫约

中国在抗疫过程中采取的防控措施迅速、专业、透明，展现了中国政府强大的政治领导力和高效执行力，为包括智利在内的其他国家树立了榜样，为保护世界人民和全球公共卫生安全作出了重要贡献。

——智利农业部部长安东尼奥·沃克

全球正面临一场重大健康危机，我们需要众志成城、团结在一起。我们应该从此次疫情中总结经验、吸取教训。我们一定能够战胜病毒，并将继续推动全球向前发展。

——中欧论坛创始人、法国里昂商学院亚洲高级顾问高大伟

中国应对疫情的措施让人印象深刻，中国不仅对中国人民负责，也对国际社会负责。中国对疫情负责任的态度在国际上树立了良好形象。我们希望和中国的大学、卫生机构及医院开展合作，促进知识交流，携手应对公共卫生安全问题。

——希腊国家公共卫生组织传染病防控部主任海伦娜·马尔泰佐

事实已有力证明了中国人民在应对挑战时的能力和为了克服挑战而无私奉献的精神。我建议大家向中国取经，学习中国如何在很短时间内取得疫情防控工作重大成就。

——《巴基斯坦日报》总编辑穆吉卜—拉赫曼·沙米

在不到两个月时间里，中国抗击疫情措施不仅在湖北省而且在全国范围内都取得积极成效。现在中国积累了许多经验，这对人类抗击新冠肺炎疫情非常宝贵。中国的措施和努力会为其他国家提供借鉴和参考。

——土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢

面对来势凶猛的疫情，中国走了一条非常正确的道路，一边采取有力措施应对疫情，一边采取有效措施支持经济，这降低了疫情所带来的损失规模。中国对外贸易开始恢复，这将对包括俄罗斯在内的许多国家乃至全球经济带来积极影响。

——俄罗斯科学院远东研究所副所长安德烈·奥斯特洛夫斯基

（综合本报记者丁雪真、李永群和新华社记者采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 17 版）

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