在巴西最南部的南里奥格兰德州，3—4月正是大豆成熟的时节。当地农户卡尔穆的农场里，金黄色的大豆田一望无垠，地里的联合收割机传来阵阵轰鸣（见上图，本报记者张远南摄）。看着大豆不断装车，卡尔穆欣喜地告诉记者：“今年又是一个丰收年。”

近年来，越来越多的巴西农户选择种植大豆。随着农业科技水平不断提高，产量也越来越高。巴西大豆生产者协会预计，巴西今年大豆收成有望达到创纪录的1.21亿吨，将超越美国成为世界第一大豆生产国。

中国已连续多年成为巴西大豆的最大买家。数据显示，2019年巴西出口7400万吨大豆，其中5800万吨销往中国，占比高达78%。“南里奥格兰德州大豆产量在巴西位居第三，中国市场对我们至关重要，我们的农场伴随着中国市场的扩大而不断发展。”卡尔穆的农场面积超过1000公顷。他表示，当地农户常年关注中国市场，对中国经济韧性充满信心，对中国市场需求充满期待。

“中国是我们重要的贸易伙伴。”巴西植物油产业协会首席经济学家丹尼尔·阿马拉尔说，预计今年巴西向中国的大豆出口量仍将保持高水平。

除大豆外，中国也是巴西蔗糖、肉类等农产品出口的重要市场。数据显示，2019年，巴西出口到中国的农产品占其出口总量32%。在南里奥格兰德州，这一比例高达43%。今年1月，巴西甜瓜开始出口中国。未来，两国农产品贸易品种有望继续增加。

当前，中巴农业合作形式多样。中粮国际、大康农业等中国企业在巴西投资布局，积极融入当地农业产业链。阿马拉尔认为，中国在巴西农业领域的投资非常重要，促进双方互惠互利、共同发展，为巴西带来了就业和收入，两国伙伴关系日益牢固。

中巴农业科研机构也不断交流合作。巴西农牧业研究公司小麦研究所负责人安娜说：“巴中农业科研合作十分重要，特别是在一些共同面临的问题上，双方需要保持交流、相互帮助。”

此外，中国企业也积极投资巴西港口等基础设施领域，为巴西提升物流水平提供支持，中巴贸易通道愈加畅通。巴西农业部长克里斯蒂娜认为，巴中两国农业合作成果显著，期待双方不断扩大农产品贸易规模，深化包括物流基础设施建设领域在内的相关合作。

近期，由于新冠肺炎疫情影响，巴西一些港口运转遭遇困难。巴西大豆生产者协会、巴西肉类出口协会在内的40多个农产品协会不久前联合致信总统博索纳罗，建议采取措施确保货物自由过境，减少疫情对农产品出口的影响。巴西政府已下文要求，规范对港口工人保护，确保国内港口全部功能保持正常。相关部门表示，正采取相应措施保障农产品出口。

（本报巴西帕苏丰杜电）

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 16 版）

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