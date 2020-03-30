“寄语”折射文明之光（环球走笔）

“山川异域，风月同天”“岂曰无衣，与子同裳”……在中国抗击疫情的艰难时期，日本各界向中国捐赠物资上配的诗文，为中国人民鼓劲加油，书写了两国交往新的佳话。日本富山县捐赠辽宁省的物资上写有“辽河雪融，富山花开；同气连枝，共盼春来”，巧妙融入“辽河”和“富士山”的意象。在日本群马县太田市捐赠给上海嘉定的物资上，一句“志合者，不以山海为远；愿疫情平息，嘉太平安”，巧妙融入两地地名，送来美好祝福。跋山涉水而来的援助物资，配以隽永诗文，患难时刻的共情与支持，深深打动中国人民。

投桃报李，这是流淌在中华民族基因里的传统美德，也是当前中国携手世界各国合作抗疫的生动写照。面对疫情在全球多点暴发的严峻形势，中国已向80多个国家以及世界卫生组织、非盟等国际和地区组织提供紧急援助，中国地方政府、企业等也通过多种渠道向其他国家提供抗疫物资。写在中国援助物资上的寄语走向世界，中国人民的友好情谊传递四方。

人类文明姹紫嫣红，不同国家语言文字也各有特点。在共同挑战面前，人类的情感是共通的，能够跨越语言、文化的差异。中国向日本捐赠口罩时，不仅用中文写下“雾尽风暖，樱花将灿”，还引用日本俳句诗人小林一茶的“樱花树之下，没有陌路人”；给伊朗筹集的抗疫物资上，配有中文“中国加油，伊朗加油”；向法国援助的物资上，有三国蜀汉学者谯周的“千里同好，坚于金石”，也有法国作家雨果的名言“团结定能胜利”；捐赠意大利的物资上，既有意大利著名诗人但丁《神曲》中的“冲破黑暗夜 再见满天星”，也有中国诗歌中关于中西文化交流的诗句……古今中外不同的表达，诠释的都是人类命运与共、同舟共济、团结互助的智慧和理念。

中华文明素有包容的传统，也正是在这样的文明滋养下，中国人民懂得尊重和欣赏不同文明和文化，更能对其他国家遭遇的疫情感同身受。中国捐赠他国的物资上的寄语，大多汲取了捐赠对象国文化经典，展现出的真诚和善意赢得称赞。在中国援助韩国的抗疫物资上，印有出自新罗旅唐学者崔致远的“道不远人，人无异国”，和韩国古代诗人许筠的“肝胆每相照，冰壶映寒月”；“消失吧，黑夜！黎明时我们将获胜！”中国捐赠意大利的物资上印有意大利歌剧《图兰朵》的歌词，传递着同样的爱与希望……中外文明的力量，拉近了彼此的距离。

“科学暂时无法到达的地方，文明还会到达。”抗疫物资上的美好寄语，折射出人类文明的亮光，在疫情的阴霾中给人以力量和希望。在这场全球战疫中，礼敬多彩文明，坚守人类命运休戚与共的理念，付诸团结一致的行动，人类定能赢得共同的胜利。

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 16 版）

(责编：曹昆)