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奏响合作抗疫感人乐章（大使随笔）

刘光源

2020年03月30日05:16  来源：人民网－人民日报
 

　　面对新冠肺炎疫情，各国命运紧紧相连。中国同波兰虽远隔万里，却始终心系彼此，守望相助，共克时艰，以实际行动践行人类命运共同体理念，共同奏响合作抗疫的感人乐章。

　　中波两国政府和人民坚定站在一起。中国发生疫情后，波兰总统杜达第一时间致信习近平主席表示慰问和支持，高度评价中国采取的快速、果断措施，称赞中国人民的勇气和团结值得各国人民尊敬。波兰卫生部、检疫机构负责人多次表示，对中方战胜疫情充满信心，愿同中方携手抗疫，并向所有中方医护人员致以崇高敬意。在中国疫情最严峻时期，波兰政府从国家储备中紧急调拨医疗物资援助武汉，有关地方政府、企业、高校也积极筹措医疗物资，支援中国抗疫。这些暖心的举动让我们感动。

　　波兰人民对中国人民展现出真诚友好和善意。许多波兰人通过录制视频、创作歌曲、举办摄影展、来信来电等方式，为中国加油鼓劲。克拉科夫市的孩子们用画笔描绘了疫情过后人们的笑脸，祝福中国早日战胜疫情。一名女大学生驱车数百公里将一箱口罩送到中国驻波兰大使馆，表达对中国人民的支持。当地友好团体自发举办“与武汉团结一心”慈善音乐会，得到包括波兰奥委会在内社会各界鼎力支持，吸引近千名观众到场观看。数十位艺术家零报酬演出，唱响为中国加油、为武汉加油的暖心歌曲。

　　在习近平总书记亲自指挥部署下，在全国人民的奋勇拼搏下，中国经受住了疫情考验，疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。当前疫情在全球多点暴发，中国成为国际合作抗疫最值得信赖和最可依靠的力量。日前，中国同中东欧17国举行疫情防控专家视频会议，分享和交流疫情防控经验及信息。波兰作为“17+1合作”的积极参与方，高度重视此次会议，派出由外交部、财政部、国家公共卫生中心和波兰航空公司组成的专家团队参加视频连线。与会的波兰疫情防控总顾问表示：“中国经验对我们来说非常重要，我们将据此调整现有防控措施。”中国与中东欧国家及时分享抗疫经验，加强公共卫生安全领域合作，必将为“17+1合作”机制赋予新的使命和内涵，也将更好造福各自国家和人民。

　　投我以木桃，报之以琼瑶。波兰近期感染新冠肺炎人数持续增加，政府关闭边境，动员全社会力量抗击疫情。习近平主席在同杜达总统通电话时表示，新冠肺炎疫情发生后，波兰政府和社会各界对中方表示慰问和支持，中国人民铭记在心。患难见真情。中方坚定支持波兰政府和波兰人民抗击疫情的努力。根据波方需要，中方紧急提供一批医疗物资援助。杜达总统感谢中方及时提供宝贵支援，认为这是波中深厚友谊的体现。波兰人民也深受感动，纷纷向中国驻波兰大使馆致电致信表示感谢。

　　刚刚过去的2019年是中波建交70周年。70多年来，中波关系稳健前行，正站在新的历史起点上。相信经过此次抗击疫情合作，中波全面战略伙伴关系定能焕发新的生机活力，中波友谊之花也将绽放得更加绚丽！

　　（作者为中国驻波兰大使）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月30日 03 版）
(责编：曹昆)
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