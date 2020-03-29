为加强抗疫国际合作指明方向——多国人士积极评价习近平主席在二十国集团领导人特别峰会上的重要讲话

新华社北京3月28日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，多国人士接受新华社记者采访时表示，习近平主席在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上发表的重要讲话秉持人类命运共同体理念，提出一系列重要主张，为加强疫情防控国际合作指明了方向。

务实倡议凝聚抗疫合力

习近平主席在讲话中提出4点倡议：坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战；有效开展国际联防联控；积极支持国际组织发挥作用；加强国际宏观经济政策协调。多国人士表示，这些倡议针对性强且切实可行，有助于全球协调行动，凝聚抗疫合力。

英国剑桥大学贾奇商学院教授艾伦·巴雷尔说，这4点务实倡议切中要害，鼓舞人心。习近平主席提议尽早召开二十国集团卫生部长会议，加强信息分享，开展药物、疫苗研发、防疫合作，有效遏制疫情跨境传播，这一提议有助于更有效应对全球公共卫生问题。

美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯说，习近平主席还提议适时举办全球公共卫生安全高级别会议，这契合实际需求，有助于推动建立全球防控疫情预警机制。

赞比亚铜带大学研究员罗斯·福姆帕·马卡诺表示，习近平主席提出的倡议为国际社会团结合作抗击疫情指明了方向。作为负责任大国，中国主张通过加强宏观政策协调，消除贸易壁垒，放宽市场准入，对冲疫情影响，这对世界经济的稳定和发展来说极其重要。

中国行动展现大国担当

多国人士指出，习近平主席在讲话中介绍了中国开展国际抗疫合作等举措，这充分展现了中国作为负责任大国的担当。

阿根廷布宜诺斯艾利斯大学中国-阿根廷研究中心研究员圣地亚哥·布斯特罗指出，中国支持其他国家抗击疫情，展现了一个负责任大国的担当，诠释了人类命运共同体理念的内涵。

埃及金字塔政治与战略研究中心亚洲事务研究项目负责人穆罕默德·法耶兹·法拉哈特表示，中国在自身疫情防控任务依然艰巨的情况下支持多国抗击疫情，以实际行动践行了人类命运共同体理念。

土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢指出，全球疫情快速蔓延给各国带来前所未有的挑战，任何国家靠一己之力都不足以克服此种规模的卫生、环境和金融危机，必须各国合作共同应对。中国正在帮助其他受疫情影响国家，以实际行动展现了负责任大国担当，为减少疫情对全球的负面影响作出了重大贡献。

美国前外交官尼古拉斯·普拉特（中文名卜励德）表示，中国为控制疫情采取严格措施，并为其他国家抗击疫情提供支持、分享抗疫经验，这令人称赞。（参与记者：于佳欣、刘品然、赵宇鹏、赵旭、倪瑞捷、李碧念、郑思远、施洋、潘丽君）

(责编：刘洁妍、杨牧)