综合消息：促抗疫国际合作 增稳定经济信心——国际社会积极评价习近平主席在二十国集团领导人特别峰会上的重要讲话

新华社北京3月27日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平26日晚在北京出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会并发表题为《携手抗疫 共克时艰》的重要讲话。多国人士认为，新冠肺炎疫情全球蔓延之际，习近平主席的重要讲话对促进抗击疫情国际合作、增强稳定全球经济信心具有重要意义。

凝聚合力 共克时艰

国际人士认为，习近平主席提出的有效开展国际联防联控、加强国际宏观经济政策协调等主张，将极大促进抗击疫情国际合作。

意大利中国问题专家弗朗切斯科·马林焦说，习主席讲话清楚表明，面对共同挑战，各国要在做出各自努力的同时加强合作。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，中国通过团结取得抗疫成效。在全球化的世界，各国应在各领域互帮互助，共同行动。只有团结一致，才能避免世界经济衰退。

肯尼亚国际问题专家阿德希尔·卡文斯说，国际社会必须凝聚共识，共克时艰，汇集全球技术、资源、知识以及领导力，以取得抗击疫情的最终胜利。

厄瓜多尔国际问题专家卡洛斯·拉巴斯科说，习主席呼吁各国同舟共济、守望相助，国际社会应积极响应。各国必须团结起来才能战胜疫情。

法国智库席勒研究所研究员、法国《新团结》报主编克里斯蒂娜·比埃说，中国秉持的人类命运共同体理念，应该成为国际社会合作战胜疫情的广泛共识。

美国库恩基金会主席罗伯特·库恩认为，习主席提出的倡议是要让人类作为一个整体来战胜疫情，人类命运共同体理念在这次领导人特别峰会上显示出了其重要意义。

分享经验 积极驰援

习近平主席在讲话中说，中国愿同各国分享防控有益做法，开展药物和疫苗联合研发，并向出现疫情扩散的国家提供力所能及的援助。此举获得国际社会广泛好评。

智利迭戈·波塔莱斯大学政治学院学者康斯坦萨·霍尔克拉认为，中国有能力分享药品和疫苗研究开发经验及医疗经验，中国为很多国家提供了医疗设备和口罩等防疫物资。

墨西哥国立自治大学国际问题专家伊格纳西奥·马丁内斯说，中国与各国分享自身抗疫经验并向相关国家提供技术和物资支持值得赞扬。

印度尼西亚玛中大学校长沈牧平说，中国向其他国家提供援助，展现了伟大的国际人道主义精神。

亚美尼亚政治经济战略研究中心主任本雅明·波戈相说，习主席的重要讲话充分体现了中国的大国担当，亚美尼亚人民感谢来自中国的宝贵抗疫援助。

提振信心 稳定经济

习近平主席在讲话中呼吁二十国集团成员采取共同举措，减免关税、取消壁垒、畅通贸易，发出有力信号，提振世界经济复苏士气。这些主张得到国际社会的积极响应。

澳大利亚政策研究机构澳中“一带一路”产业合作中心首席执行官董瑾说，习主席的讲话对提振国际市场信心、稳定全球经济具有重要作用。

阿根廷国际问题专家、布宜诺斯艾利斯大学国际政治研究中心研究员达米安·加里利奥认为，习主席的主张对恢复世界贸易来说有着重要的积极意义。

俄罗斯智库“俄罗斯—中国分析中心”主任萨纳科耶夫说，面对当前疫情在全球蔓延的复杂局面，中国呼吁加大合作，并大力推进企业和外贸发展，这展现了中国的实力与信心。

澳大利亚国立大学商业和经济学院副教授沈凯玲说，中国在全球经济稳定中作用重要。习主席提出的维护全球产业链供应链稳定，加强国际宏观经济政策协调，对缓解这次疫情带来的经济冲击至关重要。（参与记者：陈占杰、周星竹、白林、郝云甫、唐霁、胡雪、杨士龙、王超、黄恒、尹南、吴昊、梁辉、岳东兴、白旭、李铭、倪瑞捷、李奥、刘学、王昭、侯莉萍）

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