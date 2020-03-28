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习近平同沙特国王萨勒曼通电话

2020年03月28日10:15  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京3月27日电  国家主席习近平27日晚同沙特国王萨勒曼通电话。

　　习近平强调，在国王陛下主持下，昨天我们成功举行了二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会，各方就团结抗击疫情、稳定世界经济达成重要共识，向国际社会发出积极信号。中方赞赏沙方作为今年二十国集团主席国为此所做大量工作。病毒没有国界，只有国际社会合作应对，才能战而胜之。二十国集团成员应该秉持人类命运共同体理念，加强团结、协调、合作，坚决遏制疫情蔓延，全力稳定世界经济。中方愿同沙方保持密切沟通，保持和加强二十国集团合作势头。

　　习近平指出，中国发生新冠肺炎疫情后，你第一时间向我表达慰问和支持，沙特政府和各界纷纷伸出援手，向中方提供了多批物资援助，中方铭记在心。中华民族是懂得感恩、投桃报李的民族。当前，沙特也面临疫情严峻挑战。中方坚定支持沙方抗击疫情，愿提供力所能及的帮助，同沙方分享防控经验，为沙方采购医疗物资提供协助和便利，维护好两国人民生命安全和身体健康，共同维护全球和地区公共卫生安全。中方愿同沙方携手努力，不断增进政治互信，深化各领域务实合作，推动中沙全面战略伙伴关系再上新台阶。

　　萨勒曼表示，中国政府采取果断有力举措，成功控制新冠肺炎疫情，我表示高度赞赏并衷心祝贺。中国的成功向全世界发出了积极信号。我对中国政府和中国人民抱有坚定信心。我相信，中国将很快战胜疫情并且变得更加强大。沙中是患难之交，两国关系高水平发展。感谢中方为沙特抗击疫情提供检测和医疗物资援助，对此沙特人民不会忘记，将始终坚定同中方站在一起。沙方希望借鉴中方成功经验，加强卫生医疗等领域交流合作。相信经过共同抗击疫情，沙中友好关系将更加深厚牢固。感谢主席先生支持沙方主办二十国集团领导人特别峰会。沙方希望同中方继续加强在二十国集团框架内协调合作，共同帮助世界尽快克服眼前这场危机。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月28日 01 版）

(责编：崔越、杨牧)
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