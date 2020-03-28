国际社会积极评价习近平主席在二十国集团领导人特别峰会上的重要讲话

央视网消息（新闻联播）：多国人士认为，在新冠肺炎疫情正在全球蔓延之际，习近平主席在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上发表的重要讲话，体现了中国推动开展抗击疫情国际合作的大国担当，对国际社会坚定信心、全面合作，凝聚起战胜疫情强大合力具有重要意义。

国际人士认为，习近平主席在讲话中提出的有效开展国际联防联控、坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战等倡议，对于全球抗疫具有重大意义。

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会执行秘书阿莉西亚·巴尔塞纳表示，疫情面前，任何国家都无法独善其身，必须要加强团结与协调。此次疫情让各国看到进一步加强国际合作的必要性。

法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯表示，疫情已蔓延至全球190多个国家和地区。面对这场全球公共卫生危机，只有正视挑战、加强合作才是应对之策。中国在抗击疫情方面积累了很多成功经验，正与其他国家交流分享、共同抗疫，值得称赞。

新加坡国立大学东亚研究所教授郑永年表示，世界各国命运与共，中国在打好国内疫情防控阻击战的同时，也为其他国家提供力所能及的帮助，世界各国看到了中国的道义与担当。将疫情政治化、意识形态化，对任何国家都没有好处。此次峰会证明，以科学的态度和方式开展合作，才能更加团结，打好疫情防控全球阻击战。

国际各界人士还指出，疫情对全球生产和需求造成全面冲击，习近平主席提出加强国际宏观经济政策协调等重要倡议，有力提振了世界经济复苏士气。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里说，中国以自身行动诠释了构建人类命运共同体的重要性。中国不仅积极帮助其他国家抗击疫情，还表达了继续扩大改革开放、为世界经济稳定作出贡献的承诺，这种合作和开放的态度，在未来应对全球性问题上也是各国应该坚持的方向。

沙特基础工业公司副董事长兼首席执行官、2020年二十国集团工商峰会主席尤素福·阿尔-拜延表示，世界各国正面临疫情带来的严峻考验，中国快速恢复经济活力为全球经济发展发出积极信号。

巴西主流媒体《巴西利亚邮报》重点关注了习主席在重要讲话中关于“加强国际宏观经济政策协调”的有关内容。报道称，中国国家主席习近平承诺继续“扩大改革开放、放宽市场准入、优化营商环境，扩大进口和对外投资”，以此“为世界经济稳定作出贡献”。

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