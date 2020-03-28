应对新冠肺炎疫情 联合国安理会在行动

3月27日，中国常驻联合国代表张军大使出席联合国主要机构负责人应对新冠肺炎疫情联合视频吹风会。（中国常驻联合国代表供图）

人民网联合国3月27日电（记者 李凉）27日，中国常驻联合国代表张军大使作为安理会3月轮值主席出席联合国主要机构负责人应对新冠肺炎疫情联合视频吹风会，同联合国秘书长古特雷斯、联合国大会主席班迪、经社理事会主席尤尔一道，向联合国会员国通报疫情之下各主要机构响应及工作情况。

张军表示，新冠肺炎疫情对包括安理会在内的联合国机构运作带来巨大挑战。安理会担负着维护国际和平与安全的首要责任。作为3月轮值主席，中国高度重视安理会工作，同成员国密切协作，积极采取行动，应对疫情挑战，履行《联合国宪章》赋予的职责。

一是及时调整工作计划，主动防控风险。安理会本月前两周的工作基本没有受到疫情影响。同时，安理会针对疫情也采取了相应防范措施，包括各国参会人数控制在1+2，将磋商改至安理会厅等，降低疫情传播风险。伴随纽约疫情日益严峻，安理会响应联合国总部有关安排，推迟第3周有关会议，调整本周有关会议，并采取新的讨论方式。

二是积极探索新的工作方法。由于疫情非常严峻，安理会成员到联合国总部举行实体会议面临重重困难。安理会成员在秘书处技术部门支持下，搭建了一个视频会议系统并进行了反复测试和演练，最终在本周二（24日）举行了首次视频会议，讨论了刚果（金）特派团工作，于26日讨论了联合国利比亚支助团工作。安理会成员正就通过决议的临时安排进行协商。安理会成员还就数个决议草案达成了一致，包括联合国索马里援助团授权延期，联合国一非盟达尔富尔混合特派团后续安排技术性延期，1718委员会专家小组授权延期和维和人员安全等决议草案。相信安理会很快会就相关决议草案采取行动。

三是全力履职，及时对地区热点问题作出反应。在过去两周，安理会成员通过电话、邮件、视频等多种方式保持密切沟通。安理会及时就联合国驻中非多层面综合稳定团维和士兵遇袭及发生在阿富汗的恐怖袭击发表主席新闻谈话。本周两次视频会议后，安理会分别就刚果（金）、利比亚局势表明态度。安理会下周还将通过视频会议方式讨论叙利亚、阿富汗等问题。尽管是视频会议，安理会依然可以通过听取通报得到最新信息并采取行动。

四是在特殊形势下努力保持工作透明度。由于工作方式调整，安理会工作计划有更多不确定性。安理会成员理解信息公开和透明度的重要性。在此形势下，安理会尽最大努力在视频讨论后发布简短主席媒体评论。安理会主席也通过网站和推特预告第二天举行的视频会议。随着工作方法的进一步完善，各成员国将有机会更好地了解安理会工作。

张军强调，新冠肺炎疫情是全新挑战，安理会的应急响应和工作调整涉及到技术、程序、规则等多方面问题，各成员正在密切协商、努力探索。重要的是，安理会在行动，一刻也没有放松履职。安理会将继续同联合国其他机构沟通协调，在有效防范疫情的同时，全力履行维护国际和平与安全的职责，不辜负联合国会员国的重托。

吹风会期间，张军还就安理会视频会议安排、非成员参与、疫情对维和行动的影响等回答了会员国提问。联合国各会员国远程参与会议，会议情况通过联合国网络电视、脸书、推特等平台向全球直播。

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