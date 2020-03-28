全球战“疫”期待真诚合作（环球热点）

当地时间3月19日，联合国秘书长古特雷斯在纽约总部就2019新冠病毒危机举行了视频记者会。他表示，2019新冠病毒让世界面临着一场前所未有的健康危机、经济危机和人道危机，其规模和复杂性是国家层面的措施所无法应对的，世界必须果断采取协调一致的创新行动。

路易·菲利普摄（联合国图片）

190多个国家和地区出现新冠肺炎病例、全球确诊病例突破50万例、越来越多的国家和地区升级疫情防控措施……随着全球新冠肺炎疫情日趋严峻，国际社会要求加强全球合作的呼声越来越高。

北京时间3月26日晚，G20（二十国集团）领导人应对新冠肺炎特别峰会以视频方式举行。中国国家主席习近平在北京出席特别峰会并发表重要讲话，提出4点倡议:第一，坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战。第二，有效开展国际联防联控。第三，积极支持国际组织发挥作用。第四，加强国际宏观经济政策协调。

3月27日，习近平主席应约同美国总统特朗普通电话。两国元首就疫情防控进行了沟通。

近来，一系列国际合作会议密集召开，为世界共同探讨应对新冠肺炎疫情的合作方案提供重要平台。国际合作不断加强，将为全球战“疫”注入更多信心。

承诺建立统一战线

北京时间3月26日晚，G20领导人应对新冠肺炎特别峰会发表联合声明，公布了一系列加强国际合作抗击疫情的行动计划。声明指出，病毒无国界，需要本着团结精神，采取透明、有力、协调、大规模、基于科学的全球行动以抗击疫情。声明“坚定承诺建立统一战线应对这一共同威胁”。

“在全世界抗疫的重要关口，召开G20特别峰会意义重大。”北京大学国际政治经济研究中心主任王勇在接受本报采访时表示，这符合国际社会对二十国集团发挥主要领导力开展抗击疫情国际合作的期待，向世界释放了正面预期。

G7外长会议、G20财长和央行行长会议、中国与欧洲国家防控新冠肺炎疫情视频交流会、分享防治新冠肺炎中国经验国际通报会、中日韩三国外长会议、G7国家领导人会议……3月份以来，世界主要国家通过视频会议的形式，协调行动计划，加强国际合作，共同应对疫情。

在多边会场外，抗击疫情的国际合作更多是以双边形式展开。

“应意大利政府的请求，古巴3月22日向意大利疫情最严重的伦巴第地区派遣了一支由52名医生和护士组成的医疗队，帮助抗击疫情。”古巴拉美通讯社称，这是古巴近几天派出的第六支援外医疗队。

德国向邻国伸出援手。据欧联通讯社报道，目前德国的巴登-符腾堡州、萨尔兰州和莱茵兰-普法尔茨州，已分别为邻国患者准备了重症监护室，将最大限度地接诊和帮助邻国患者进行治疗。

中国为加强国际合作树立榜样。截至3月26日，中方已经宣布向83个国家和世卫组织、非盟提供援助，并为有需要的国家在华进行商业采购提供便利。据不完全统计，目前，中方已经先后同全球180多个国家以及10多个国际组织举行了近20场专家视频会。

当前，疫情防控形势不容乐观。约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至北京时间3月27日1时40分，全球累计确诊510108例，累计死亡22993例。

“疫情在全球多点暴发以来，国际合作主要以双边援助的形式展开。众多国际组织和区域组织尚未充分发挥作用。”王勇表示，从整体上看，国际合作的力度与疫情全球大流行的严重程度还很不相称，全球迫切需要提升国际合作的力度、广度和深度。

加强合作势在必行

3月26日，联合国秘书长古特雷斯在二十国集团（G20）领导人应对新冠肺炎特别峰会上致辞中表示，人类正与新冠病毒作战，但“节节败退”。第一个10万确诊病例发生在3个月内，第二个10万确诊病例发生在12天内，第三个10万确诊病例发生在4天内，而第四个10万确诊病例发生在1天半内。他表示，感染人数呈几何级增长，并且已发现病例仅为“冰山一角”。

“前所未有的新冠肺炎大流行深刻表明全球的紧密联系及脆弱性。”特别峰会声明开篇这样写道。

据英国《金融时报》网站报道，此次疫情暴露了全球供应链的脆弱性。很难相信，主要发达国家将继续接受大部分重要医疗物资依赖进口的局面。

“疫情全球大流行，让人们深刻意识到，经济全球化让世界早已成为真正的‘地球村’，没有人能独善其身。但面对疫情，很多人的理念还比较落后，没有人类命运共同体的概念。”王勇分析，一些西方国家受意识形态偏见影响，不停“甩锅”他国，将病毒污名化，成为阻碍开展有效国际合作的政治病毒。

在特别峰会召开前，古特雷斯敦促G20领导人：“取消关税、配额和非关税措施，解除影响医疗设备、药品和其他重要抗疫物资部署的跨境贸易限制。”他还鼓励各国取消制裁。

“贸易战为疫情全球大流行火上浇油。”王勇表示，疫情当前，美国仍然坚持单边主义和贸易保护主义的思路，没有放弃贸易战和大国博弈的思维。

英国《独立报》刊文称，疫情在欧洲与美国之所以规模这样大，蔓延速度这么快，至少在一定程度上要归咎于这两方都缺乏强有力的政治领导层，并且奉行一旦境外发生危机就立即烧桥自保的态度。

“世界主要国家在前期对疫情的严重性和传染性认识不足，没有做好应对疫情的准备。西方国家的防控理念和措施，远不能适应新冠肺炎疫情产生的威胁。”王勇表示，一些国家受到意识形态、地缘政治、文化差异等因素的影响，对中国和世界卫生组织发出的警告掉以轻心，浪费了中国为世界争取到的重要窗口期。而发展中国家和最不发达国家公共卫生基础设施比较落后，成为全球疫情防控的薄弱环节。

抓住第二个窗口期

3月25日，世界卫生组织在瑞士日内瓦召开记者会，世卫组织总干事谭德塞在记者会上表示，当前世界正面临控制新冠肺炎疫情的第二个窗口期，要采取更加精准的措施，识别、治疗确诊病例，切断病毒传播链条。

特别峰会声明指出，二十国集团致力于同世界卫生组织、国际货币基金组织、世界银行集团、联合国以及其他国际组织一道，在各自职责范围内采取一切必要行动以战胜疫情。

西班牙《理性报》称，在疫情蔓延引发全球公共卫生危机的背景下，作为全球治理的重要平台，G20承担和发挥全球领导作用尤显迫切。

新加坡国立大学东亚研究所教授郑永年表示，世界各国命运与共。将疫情政治化、意识形态化，对任何国家都没有好处。此次峰会证明，以科学的态度和方式开展合作，才能更加团结，打好疫情防控全球阻击战。

“由疫情暴发引发的世界经济危机需要全球解决方案。但除非美中携手抗击疫情，否则一切无从谈起。”美国《国会山报》刊文称，要把新增疫情感染人数的曲线压平，需要的不仅仅是财政或金钱工具。大国携手合作时才算得上“大”——而非贬低和指责对方时。美国发动对华贸易战，大国竞争关系不应如此也不合时宜。

3月26日，联合国秘书长古特雷斯在特别峰会上发表致辞，敦促G20领导人制定“战时计划”，协调行动抗击新冠肺炎疫情，并帮助发展中国家渡过难关。

美国布鲁金斯学会网站刊文称，能否成功应对疫情，取决于最弱小的国家表现如何。一国能暂时控制住新冠肺炎疫情，但如果其他国家疏漏，病毒可能就会卷土重来。

埃及《金字塔报》副总编辑刊文称，由于新冠肺炎疫情，世界正经历前所未有的危机。这推动世界开始思考中国国家主席习近平在疫情暴发之前就反复提及的“人类命运共同体”理念。文章强调，应对新冠肺炎疫情不能仅仅依靠某一国政府的行动，而需要所有人团结一致，采取正确的防疫措施，严格遵照世卫组织的要求。这样我们才能安全渡过这场危机，并将损失降到最低。

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