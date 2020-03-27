外交部新闻司对三家美媒发行人联名公开信复信

新华社北京3月27日电 外交部网站27日刊登新闻司对三家美媒发行人联名公开信复信，全文如下：

2020年3月24日，《华尔街日报》《华盛顿邮报》和《纽约时报》三家媒体发行人对外发表联名公开信。但遗憾的是，这封信投错了对象，它本应发给美国政府。

凡事皆有因果。三家发行人在信里说对了一点，那就是中方收回三家媒体美籍驻华记者证件是对美方驱逐60名中国媒体驻美记者的反制行为。中国记协已在3月6日就美方驱逐中方记者事发表声明。让我们再回顾一下美方不断升级的政治打压行为。2018年12月，美方要求有关中国媒体驻美机构注册为“外国代理人”；今年2月18日，将新华社、中国国际电视台（CGTN）、中国国际广播电台、《中国日报》和《人民日报》海外版美国发行机构作为“外国使团”列管；3月2日，宣布自3月13日起，“驱逐”60余名中国媒体记者。此外，2018年以来，29名中国记者无故被美方拒签，其中9名为常驻记者。所有中方记者只获发一次入境签证，回国休假后因美方无故拒签而无法返回美国工作，且中方记者在申请赴美签证时被要求提供很多额外材料。在美方宣布“驱逐”中方记者并对其不断升级政治打压时，作为“业界良心”的三大“主流媒体”有没有替中国同行仗义执言？是否公开批评了美国政府？是否曾敦促美国政府收回错误决定？此时，你们张口闭口标榜的“新闻自由”呢？面对美方不断升级的政治打压和歧视性做法，难道你们指望中方只作“沉默的羔羊”？

公开信把中方对美方的对等反制措施同疫情报道挂钩，认为这些记者因为报道疫情而受到“驱逐”，似乎他们包揽了外界关于中国的信息，似乎没有这些记者整个世界就无法获取中国疫情信息。事实上，自疫情发生以来，中方秉持公开、透明和负责任的态度，每天向外界公布疫情数据，向世界卫生组织和包括美方在内的各国定期通报信息，并采取最全面、最严格、最彻底的防控措施，取得了显著成效，为全世界抗击疫情赢得了宝贵时间，作出了重要贡献，得到国际社会充分肯定、高度评价和普遍赞誉。请三位发行人注意，国际社会不会因为少了你们几家的一些美国记者就无法获得“探究性的、准确的、实地的报道”，而且有些记者是否真的全面、准确、客观向世界报道中国抗击疫情的努力，他们应该心知肚明，有关报道也是明摆着的事实。这样的记者写出这样的报道，实在是有损你们老字号声誉。

三位发行人在信中要求中国政府放松“对独立新闻机构日益严厉的压制”。正如外交部发言人多次强调的，中国坚持对外开放的基本国策没有改变，也不会改变，我们始终欢迎各国媒体和记者依法依规在中国从事采访报道工作，并将继续提供便利和协助。如果不是这样，为什么在中国有这么多外国媒体及记者，为什么他们的涉华报道如此丰富和多元？！我们反对的是针对中国的意识形态偏见，反对的是借所谓新闻自由炮制假新闻，反对的是违反新闻职业道德的行为。作为业界同行，三位发行人为何不批评美国政府对中国记者的限制和打压？

中美两国社会制度不同，但这不影响记者秉持客观、公正、真实、准确的报道原则开展工作。中国驻美媒体记者一直严格遵守美国当地法律法规，恪守新闻职业道德。仅仅因为中国记者来自中国共产党领导的社会主义国家就对他们进行种种限制和刁难非常不公。中国不会因为美国某个媒体偏向民主党或共和党就不把它当作专业媒体看待。同样，中国的媒体也应在美国得到应有的公平待遇。美方不应出于意识形态偏见对中国媒体进行无理打压。这只能暴露出美方不愿或不敢正视中国共产党领导中国人民阔步向前的历史潮流。

诚如你们所意识到的，中国发展日新月异，是一座取之不竭的新闻富矿。我们欢迎客观、公正的媒体人前来开采，但对这三家美国媒体发行人公开信中透出的傲慢与偏见，我们不接受。对不客观、不公正的报道，中国人民不欢迎。解铃还须系铃人。如果三大媒体有怨气，你们应该去找美国政府发泄。最后，提醒《华尔街日报》：你还欠中国人民一个道歉！

(责编：岳弘彬)