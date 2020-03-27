国际劳工组织总干事: 新冠肺炎疫情暴露当前经济的脆弱性

国际劳工组织总干事盖·莱德

2019冠状病毒病全球大流行对人类的影响远远超出了关键的医疗卫生应对范畴。我们未来的经济、社会和发展等方方面面都将受到本次疫情的影响。因此，全球必须采取紧急、协调一致的应对措施，并立即采取行动帮助受疫情影响最严重的群体。

从工作场所到企业，从一国内部到全球经济，有效应对疫情的基础是政府与一线人员（即雇主和工人）之间的社会对话。由此才能避免在2020年的今天重蹈20世纪30年代的覆辙。

国际劳工组织预计多达2500万人可能因此次疫情失业，劳动者因此损失的收入预计高达3.4万亿美元。也许这些数字还是低估了疫情影响的严重程度。

此次疫情全球大流行毫不留情地暴露了劳动力市场的深层缺陷。各种规模的企业都已经停止运营并削短工时或裁员。随着商店和餐馆停止营业，航班和酒店订单被取消，企业改为远程办公，许多劳动者都因此面临岌岌可危的就业形势。危机面前，通常最先失业的是那些原本工作就很不稳定的劳动者——销售员、服务员、餐饮业员工、行李搬运工和清洁工。

目前，全球只有约1/5人口有失业保险，裁员给数百万家庭造成灾难性后果。我们目前最需要的护理人员和快递员通常无法享受带薪病假，即使生病也不得不带病坚持工作。在发展中国家，计件工、日工和小商贩则面临着温饱问题的现实压力。我们每一个人都会因此受到影响。这不仅将增加病毒传播的风险，长远来看还将大幅拉长贫困和不平等的周期。

如果政府能够果断采取措施，保障企业业务的连续性，防止裁员，保护弱势劳动者，则可能挽救数以百万计的工作和企业。毫无疑问，政府今天采取的行动将会决定我们经济和社会未来的健康状况。

为防止当前经济快速下行演变成长期衰退，采取前所未有的扩张性财政和货币政策至关重要。我们必须保证人们口袋里有足够的钱来度过眼前的难关。这意味着我们要保证企业——即广大劳动者收入的来源——能熬过这段经济快速下行时期并为后期恢复常态生产做好准备。很多自雇就业、非全日制工人和临时工没有失业或医疗保险，现有制度无法有效覆盖他们，因此有必要制定针对性措施来帮助这些最弱势的劳动者。

在各国政府努力延缓感染人数上升曲线时，我们需要采取有效措施来保护每天冒着生命危险挽救生命的医务工作者（其中大部分是女性）。必须充分保护运送医疗设施和其他必需品的司机和海员的健康和安全。通过远程办公手段，劳动者得以继续工作，企业得以持续运营渡过危机。但是，我们必须确保劳动者能够与雇主协商如何安排工作，以平衡工作和照顾孩子、病人和老人等家庭责任。

许多国家已经采取了大规模的刺激措施，藉此保护经济和社会，维持劳动者和企业的现金流。为了最大程度地发挥这些措施的效力，政府必须与雇主组织和工会合作，提出切实可行的解决方案，保障人民的安全，保护就业。

这些措施包括支持收入、工资补贴和为正规经济部门中受裁员影响的工人提供临时补贴，对自雇就业者提供税收减免和对企业提供财政支持。

除了采取强有力的国内措施，果断的多边行动是国际社会应对共同敌人的基石。3月26日，二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会为采取协调一致应对措施提供了机会。

值此艰难时刻，我想起国际劳工组织章程的一项基本原则：“任何地方的贫穷都会威胁到其他地方的繁荣。”这提醒我们，未来衡量我们是否采取了有效措施来应对这场关乎人类生存的威胁时，评价的标准不仅是现金投入的规模和速度，或复苏曲线是平缓还是陡峭，更包括我们为危机中最弱势的群体做了什么。

（作者为国际劳工组织总干事）

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