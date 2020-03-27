习近平同美国总统特朗普通电话

新华社北京3月27日电 国家主席习近平27日应约同美国总统特朗普通电话。

习近平强调，新冠肺炎疫情发生以来，中方始终本着公开、透明、负责任态度，及时向世卫组织以及包括美国在内的有关国家通报疫情信息，包括第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留地同各方分享防控和治疗经验，并尽己所能为有需要的国家提供支持和援助。我们将继续这样做，同国际社会一道战胜这场疫情。

习近平指出，流行性疾病不分国界和种族，是人类共同的敌人。国际社会只有共同应对，才能战而胜之。在各方共同努力下，昨天举行的二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会达成不少共识，取得积极成果。希望各方加强协调和合作，把特别峰会成果落到实处，为加强抗疫国际合作、稳定全球经济注入强劲动力。中方愿同包括美方在内的各方一道，继续支持世卫组织发挥重要作用，加强防控信息和经验交流共享，加快科研攻关合作，推动完善全球卫生治理；加强宏观经济政策协调，稳市场、保增长、保民生，确保全球供应链开放、稳定、安全。

习近平应询详细介绍了中方为打好疫情防控阻击战采取的举措。习近平强调，我十分关注和担心美国疫情发展，也注意到总统先生正在采取一系列政策举措。中国人民真诚希望美国早日控制住疫情蔓延势头，减少疫情给美国人民带来的损失。中方对开展国际防控合作一向持积极态度。当前情况下，中美应该团结抗疫。中美两国卫生部门和防控专家就国际疫情形势、中美防控合作一直保持着沟通，中方愿继续毫无保留同美方分享信息和经验。中国一些省市和企业纷纷在向美方提供医疗物资援助。中方理解美方当前的困难处境，愿提供力所能及的支持。习近平强调，目前在美国仍有大量中国公民包括留学生。中国政府高度重视他们的生命安全和身体健康。希望美方采取切实有效措施，维护好他们的生命安全和身体健康。

习近平强调，当前，中美关系正处在一个重要关口。中美合则两利、斗则俱伤，合作是唯一正确的选择。希望美方在改善中美关系方面采取实质性行动，双方共同努力，加强抗疫等领域合作，发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系。

特朗普表示，我认真聆听了主席先生昨天晚上在二十国集团特别峰会上的讲话，我和各国领导人都赞赏你提出的看法和倡议。

特朗普向习近平详细询问了中方有关疫情防控举措，表示美中两国都正面临新冠肺炎疫情挑战，我高兴看到中方在抗击疫情方面取得了积极进展。中方的经验对我很有启发。我将亲自过问，确保美中两国排除干扰，集中精力开展抗疫合作。感谢中方为美方抗疫提供医疗物资供应，并加强两国医疗卫生领域交流，包括抗疫有效药物研发方面的合作。我在社交媒体上已公开表示，美国人民非常尊敬和喜爱中国人民，中国留学生对美国教育事业非常重要，美方将保护好在美中国公民包括中国留学生。

两国元首同意就共同关心的问题保持沟通。

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