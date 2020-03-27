甘茨当选以色列议会议长

新华社耶路撒冷3月26日电（记者尚昊 陈文仙）以色列中间党派蓝白党领导人、国防军前总参谋长本尼·甘茨26日当选以色列第23届议会议长。

以色列议会议长办公室26日发表声明说，在当日举行的议长选举中，甘茨以74票支持、18票反对、28票弃权的投票结果当选。

甘茨在当选后发表讲话说，将尝试一切可能的方式来推进紧急团结政府的建立，恢复议会日常运作，使以色列从当前新冠肺炎疫情的危机中恢复过来。

由于在组建团结政府、推举议会议长人选等问题上存在分歧，在当日议长选举前，蓝白党内前财政部长亚伊尔·拉皮徳领导的“拥有未来”党派系和前国防部长摩西·亚阿隆领导的“国家民族运动”党派系宣布与甘茨领导的“以色列韧性”党派系分裂，两个派系表示将在议会作为一个政党联盟存在。

以色列3月2日举行第23届议会选举，这是以色列近一年时间内举行的第3次议会选举。在议会120个席位中，现任总理内塔尼亚胡领导的右翼政党利库德集团获得36席，蓝白党获得33席，没有一个政党获得单独组阁所需的半数以上议席。16日，以色列总统里夫林宣布授权获得61名议员推荐的甘茨组建新一届政府。

在获得组阁权后，甘茨曾就组建团结政府事宜与利库德集团进行协商谈判，但蓝白党内其他主要领导人坚持拒绝与涉嫌腐败的内塔尼亚胡合作组建团结政府，党内双方分歧难以调和。

据以色列媒体报道，目前，甘茨正与内塔尼亚胡就组建团结政府进行最终谈判。舆论认为，甘茨当选议会议长，将有助于推动谈判取得进展。

(责编：崔越、燕勐)