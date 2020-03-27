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韩国教育部考虑给中小学生安排网课

2020年03月27日08:17  来源：新华网
 

韩国教育部25日说，教育部考虑面向全国中小学校引入在线教育课程，以应对新冠肺炎疫情可能在4月6日开学日前仍未好转的局面。

韩国实行3月春季新学期制度，2020年新学期原定3月2日开始。受疫情影响，韩国教育部已三度推迟开学，把全国中小学校开学时间推迟至4月6日。

韩国教育部没有排除再次推迟开学的可能。教育部在25日发布的声明中说，将考虑多种应对措施，包括线上教育。“鉴于（病毒）在社区和班级传播的可能性，线下和线上课程都在考虑之中。”

声明写道，政府将为此拟定相应指导方针。韩联社报道，韩国的在线教育形式通常为老师在教室内授课，学生在线学习、提问并获得线上指导。现阶段，教育部尚未部署好面向全国中小学校的在线教育系统，各地方教育部门拟于下周在特定学校试运行线上系统。

韩国各大高校也推迟了2020年春季学期的开学时间。韩国大学开学时间通常为本月早些时候，现多数学校推迟了两到四个星期。许多大学已提供各自的在线课程。

韩国副总理兼教育部长官俞银惠23日向总统文在寅汇报教育方面工作。就4月6日能否如期开学，俞银惠说，教育部将综合考虑多方面因素，包括地区确诊人数和每日新增确诊人数、学校控制病毒传播能力、公众意见和隔离物资供应，并与卫生等部门磋商，而后做出最终决定。

过去一周以来，韩国每日新增新冠肺炎确诊病例100例左右，海外输入病例呈现增加趋势。迄今，韩国新冠肺炎累计确诊病例超过9000例，国务总理丁世均21日说，今后15天是决定韩国能否取得抗疫胜利的“关键”时期。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)
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