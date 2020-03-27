日本设立新冠疫情对策本部

依据应对新型冠状病毒特别措施法，日本政府26日设立疫情对策本部。日媒猜测，这是日本宣布进入国家紧急状态的前奏。不过，经济担当大臣西村康稔当天予以否认。

疫情对策本部由首相安倍晋三担任本部长，将依据专家意见决定基本应对方针。在地方，各都道府县同样将设立对策本部，依据中央政府方针采取措施。

设立疫情对策本部的决定关联首都东京新冠肺炎确诊病例激增，那里成为日本疫情“震中”。截至25日，东京累计确诊212例。

日本厚生劳动大臣加藤胜信26日向安倍报告：“新冠病毒蔓延风险高”。东京都知事小池百合子25日召开紧急记者会，要求居民避免不必要、非紧急外出。

共同社报道，日本政府宣布进入国家紧急状态的前提是设立疫情对策本部。依据新修订的《新型流感等对策特别措施法》，如果政府认定新冠肺炎疫情在全国迅速蔓延并对国民生活和经济产生重大影响，可以宣布进入国家紧急状态。

不过，西村26日告诉媒体记者，政府“眼下不考虑”宣布进入紧急状态。

日本广播协会报道，截至26日上午，日本累计确诊1313例新冠肺炎病例，不包括“钻石公主”号游轮的712例。日本国内死亡病例为45例，其中10例来自“钻石公主”号游轮。（刘秀玲）【新华社微特稿】

(责编：崔越、燕勐)