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荷比卢三国新冠肺炎病例继续增长 比利时华人医生组建抗疫服务队

2020年03月26日10:19  来源：新华网
 

新华社布鲁塞尔3月25日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国25日分别报告新冠肺炎确诊病例累计增至6412例、4937例和1333例。

荷兰国家公共卫生与环境研究所25日发布公报说，荷兰在此前24小时新增病例852例，新增死亡病例80例，累计确诊病例达6412例，累计死亡356例。研究所表示，新增住院人数正趋于平稳，这可能预示着病毒的传播速度在下降，“但需要根据接下来几天的数据才能得出准确结论”。

荷兰国家公共卫生与环境研究所25日公布的检测报告证实，在阿姆斯特丹、蒂尔堡等城市的污水里检测到了新冠病毒。

比利时国家公共卫生研究所25日发布公报说，过去24小时内比利时新增确诊病例668例，累计确诊病例达4937例；新增死亡病例56例，累计死亡178例。

中国驻比利时大使馆微信公众号24日发布消息说，在使馆倡议下，旅比华人医生近日联合组建抗疫医疗服务队，为广大旅比侨胞提供疫情防控咨询、就诊指导及紧急救助服务。

25日是比利时“封城”令生效一周。目前，比利时各超市营业额已恢复正常。消费者遵守规则，保持安全社交距离，使用电子支付方式。居民去超市次数下降，消费者大多单独购物。

卢森堡政府25日发布报告说，卢森堡新冠肺炎确诊病例累计增至1333例，累计死亡8例。

卢森堡首相贝泰尔在25日宣布了一项总额达88亿欧元的经济稳定计划，以期实现四大目标：满足短期流动性需求、解决资金周转问题、解决企业贷款难问题以及维持就业。

(责编：崔越、燕勐)
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