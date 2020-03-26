习近平同德国总理默克尔通电话

新华社北京3月25日电 国家主席习近平25日晚同德国总理默克尔通电话。

习近平强调，在中国发生新冠肺炎疫情初期，你向中方表达了慰问和支持，德国政府和各界纷纷伸出援手，中国人民铭记在心。目前德国面临疫情严峻挑战，中国人民感同身受。中方坚定支持德方抗击疫情，愿继续提供力所能及的帮助。两国专家已进行了视频交流，德国专家也随世卫组织专家组来华考察。中方愿同德方分享防控和治疗经验，加强在疫苗和药物研发方面合作，为两国人民健康福祉以及全球公共卫生安全作出贡献。祝愿你领导德国人民早日克服疫情！

习近平指出，病毒不分国界，是全人类面临的共同挑战。任何国家都不能置身其外，独善其身。在这次抗击疫情的过程中，中德、中欧展现出团结合作的力量，发挥了正能量。二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会即将召开。中方愿同包括德国在内的各方加强协调合作，发出同舟共济、团结抗疫的声音，提振国际社会信心。要兼顾当下和长远，统筹国内效应和全球影响，加强宏观经济政策协调，稳市场、保增长，稳就业、保民生，同时推动市场开放，确保全球供应链开放、稳定、安全。

习近平强调，中德双方要继续做好重要政治议程筹划，持续推进各领域交流合作，确保中德、中欧产业链、供应链稳定，挖掘新兴产业合作潜力，减少疫情冲击。

默克尔表示，当前欧洲疫情形势严峻，德方正在采取果断防控措施。德方感谢中方提供的及时和宝贵帮助，希望同中方开展疫苗、药物研发等领域科研合作，树立团结抗疫的榜样。德方主张基于事实，秉持客观公正立场，通过国际合作共同应对疫情。二十国集团成员应该加强协调合作，相互支持，为克服当前危机、稳定全球经济发挥引领作用。德方期待疫情过后同中方继续推进德中、欧中重要交往合作。

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 01 版）

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