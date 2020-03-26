英国下“重手”隔离防疫

英国首相鲍里斯·约翰逊23日晚下令民众居家隔离防疫、关闭全国大多数营业场所、禁止一切社交聚会。英国民众24日一觉醒来发现，社会经济生活基本“停摆”。

【前所未有】

路透社报道，截至23日，英国新冠肺炎死亡病例升至335例。政府施行这些前所未有的和平时期禁令旨在防止国家医疗卫生系统崩溃，禁令至少将维持三周。

内阁办公厅大臣迈克尔·戈夫接受英国广播公司电视台采访时说：“确保我们的医疗体系保持最大程度牢固，对限制病毒传播绝对重要。”

他说：“那意味着限制社交接触，并遵守政府给出的建议，人们必须居家保护自己，保护医疗系统能够正常运作、挽救生命。”

约翰逊23日晚发表全国讲话，宣布一系列禁令，包括限制人员流动，仅允许民众因特殊原因离家，比如去超市采购，或每日一次出门运动。

约翰逊先前拒绝效仿欧洲其他国家施行严苛禁令，不少英国民众对政府建议充耳不闻，在刚刚过去的周末涌入公园和景点，造成大规模聚集。英国政府连夜颁布禁令，要求所有非必需商业店铺即刻关闭，民众不得走亲访友，不得举行两人以上的聚会，取消除葬礼之外的所有仪式。

警方正在与政府商讨如何确保禁令得以有效实施。戈夫警告，政府可能进一步采取更严格举措，不限于仅对违反现行禁令的人罚款30英镑（约合35美元）。

他在英国独立电视公司《早安，英国》节目中说：“警方有一系列执法手段，当然罚款通知只是其中一种。如果人们坚持以违背社会公德的方式行事，我们还有更强有力的措施。”

【混沌时刻】

社交媒体贴出的照片显现，伦敦地铁24日依然拥挤，一家大型商场似乎也不打算关门谢客。有人抱怨，政府的要求令人困惑；也有人说，政府的手段还不够强硬。

英国最大的体育用品零售商运动“体育引领者”先前暗示，不会执行关门命令，而后改口说已经向政府申请开张营业许可。这家连锁店隶属英国老牌连锁百货集团弗雷泽集团。

戈夫回应，“体育引领者”不属于必需营业的店铺，应当关门。

按路透社的说法，就禁令执行标准存在一些不清晰，比如哪些人应当获准继续出门工作、警方应有哪些权力执行禁令？戈夫本人先前也不得不更正说法，他早先接受采访时说，离异或分居夫妻的子女不得在父母之间走动。

伦敦市长萨迪克汗直言，他对当前“必需工作人员”的定义持不同看法。“我不得不坦白说，我和政府在这问题上看法不同，但是我态度非常明确，只要你必须出门工作，那你就去。”

另外，一些人批评政府出台数百亿英镑救助中小型企业的措施，却忽视那些自雇的群体。英国财政大臣里希·苏纳克预期24日晚些时候将发布一些新的措施，旨在帮助自雇人士，从而令他们无需出门工作。（田野）（新华社专特稿）

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