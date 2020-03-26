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东京都知事呼吁东京都市民居家办公不要外出 超市食品大批量断货

2020年03月26日06:25  来源：人民网-国际频道
 

人民网东京3月25日电（孙璐 李沐航）25日晚，东京都知事小池百合子就当日东京都新增确诊病例41例紧急召开新闻发布会。据了解，25日确诊人数为24日17人的2倍以上，再创当日增幅最高。目前，确诊病例中的11人已送至东京都台东区相关医疗机构治疗。

东京都知事小池百合子在25日晚发布紧急新闻发布会。

截至日本当地时间25日晚22点，东京都确诊病例已达到212人。根据日本各地方政府及检疫机构统计，25日新增确诊病例共计91人，突破以往当日增幅最高纪录，而东京都位居榜首。

1至3月东京都内感染人数统计图。（图片来源：日本《朝日新闻》网站）

为进一步防止感染扩大，小池百合子在新闻发布会上呼吁东京都民众在26、27日尽可能在家办公，避免夜晚外出，周末如无特别原因尽量留在家中。小池百合子说：“个人活动会严重影响到整个社会的安危，希望市民努力克制与政府共渡难关。”

据了解，截至25日NHK电视台统计最新数据显示，北海道确诊病例已达167人、爱知县148人、大阪府149人、兵库县119人、神奈川县86人、埼玉县63人。目前，东京都已确诊感染人数攀登至全国最高。日本国内感染人数已增至1302人（不包含“钻石公主”号感染712人），其中死亡病例45人。

东京都内某超市所剩大米寥寥无几。

东京都市民在超市内购买大米。

东京都内某超市方便面被一抢而空。

在东京都呼吁市民停止外出后，出现都内市民大量采购物资囤积的现象。据记者现场观察发现，超市内的大米、方便面、肉类及冷冻食品等几乎被抢购一空。

(责编：岳弘彬)
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