韩国疫情蔓延明显放缓

韩国中央防疫对策本部3月25日通报，截至25日零时，韩国较24日零时新增新冠肺炎确诊病例100例，累计确诊病例9137例，共出现126例死亡病例。自2月下旬疫情暴发以来，韩国及时采取各项防控措施全力应对。目前，韩国疫情蔓延速度明显放缓。

2月23日，韩国将疫情预警级别上调至最高的“严重”级别，并强化中央防疫安全对策本部，进一步加强中央和地方合作体系，整合资源全力抗疫。韩国政府的措施遵循了早发现、早隔离的原则，对密切接触者、特定群体以及疫情集中地区居民进行广泛检测。目前，韩国已有超过30万人接受了核酸检测。

韩国政府通过确诊病例的手机定位和消费记录等信息调查出确诊人员的活动路线后，第一时间告知公众。一个月来，记者的手机经常响起警报声。只要附近出现确诊患者，政府便向该地区居民发送“紧急警报”，提醒民众注意，并告知可查询确诊患者移动路线的网站。

韩国政府多次号召民众保持社交距离、避免聚集性活动。政府机关和许多企业开始实行居家办公和弹性工作制。记者近日来到位于首尔市中心的光化门广场，往常人流涌动的广场如今几乎空荡无人，只有执勤的警察在四周巡逻。明洞是首尔最热闹的商圈之一，如今大部分店铺门口都贴上了“临时停业”的通知。

虽然韩国境内疫情蔓延速度有所放缓，但集体感染的案例仍不断发生。韩国国务总理丁世均21日称，今后半个月是战胜疫情的关键时期，强烈建议集体感染风险较高的体育、娱乐等室内公共设施暂停营业。若不遵从有关行政命令，政府将采取关闭设施、索赔等法律措施。此外，自欧洲入境韩国人员确诊感染病例也持续增加。从3月22日零时起，韩国对自欧洲入境的所有旅客进行新冠病毒检测。韩国政府强调，将维持当前严格的防疫管理体系。

当前，韩国仍面临严重的口罩紧缺问题，因此加大了口罩的进口力度。韩国关税厅25日表示，从本月2日至24日，韩国通过商业渠道共进口口罩2000多万个，其中来自中国的进口量最大。

“中韩携手抗疫成效显著，为国际社会树立了跨国防疫合作的有效模式”，中国驻韩国大使邢海明向本报记者表示，中韩已成立全球首个应对新冠肺炎疫情联防联控合作机制，由两国外交部牵头，卫生、教育、海关、移民、民航等部门参加，“经历了疫情考验的中韩友谊会更加深厚，两国各领域交流合作将实现更好更大发展”。

（本报首尔3月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 17 版）

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