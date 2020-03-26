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弘扬伙伴精神 共护人类家园（和音）

——抗击疫情离不开命运共同体意识

2020年03月26日04:56  来源：人民网－人民日报
 

　　二十国集团理当扛起事关各国人民福祉的历史重任，进一步弘扬伙伴精神，积极做敬佑人类生命、稳定经济发展的行动派

　　　　　　

　　3月26日，习近平主席将在北京出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会。这将是二十国集团历史上首次举行领导人视频峰会，也是新冠肺炎疫情发生以来，习近平主席出席的首场重大多边活动。习近平主席出席特别峰会，有助于推动开展抗击疫情国际合作，有助于推动二十国集团加强协调合作、稳定世界经济，有助于分享中国经验和中国方案，将向世界展示中国的大国担当。

　　“二十国集团的政治承诺意味着强有力的团结，这有助于我们以最有力的方式向前推进和抗击这一流行病。”世界卫生组织总干事谭德塞表示。新冠肺炎大流行正在加速发展，几乎所有国家都已向世卫组织报告新冠肺炎病例，累计确诊病例接近40万例。如何制定“战时计划”，协调行动，阻断疫情蔓延，促进科学合作，寻找疫苗和诊疗方法，统筹医疗和防护物资的供应等，是世界各国的当务之急。与此同时，疫情蔓延对政治、经济、社会造成严重影响。“受新冠肺炎疫情冲击，全球经济‘几乎肯定’会发生衰退，并‘有可能达到创纪录的规模’。”联合国秘书长古特雷斯道出很多人的忧虑。国际社会期望二十国集团成员共同作出反应，助力世界走出困境。

　　严峻挑战面前，尤当强化团结合作精神。人们记得，2008年国际金融危机爆发后，正是二十国集团秉持同舟共济的伙伴精神，把正在滑向悬崖的世界经济拉回到稳定和复苏轨道。如今，世界期待二十国集团再次临危受命，勇担历史使命，团结一切可以团结的力量，尽最大努力防控疫情，最大限度缓解疫情影响。从今年协调人会议认识到疫情大流行亟须国际社会积极应对，到财长和央行行长特别视频会议同意制定应对疫情的联合行动计划，再到领导人特别峰会，这些高频率、多领域、高层次会议的努力，展现出二十国集团“勇敢与合作的领导力”，给世界以遏制疫情蔓延、维护全球发展的信心。

　　“病毒不分国界、不分种族，全人类只有共同努力，才能战而胜之。”连日来，习近平主席与多国领导人密集通电话，阐述中国秉持人类命运共同体理念，推动疫情防控国际合作、抵御疫情给世界经济带来的冲击的中国方案，充分展现天下为公的大国情怀，得到国际社会积极响应和高度肯定。作为二十国集团重要成员，中方主张各国在联合国和二十国集团框架内推进合作，支持世卫组织发挥应有作用，推动完善全球卫生治理，加强宏观经济政策协调，稳市场，保增长，保民生，确保全球供应链开放、稳定、安全。外国领导人纷纷表示，愿同中方开展双边卫生合作，并共同推动各方在二十国集团、世卫组织等多边框架内加强合作，携手战胜疫情，应对疫情给世界经济带来的冲击。

　　习近平主席出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会，将让人们进一步看到中国经验和中国方案的世界意义。以武汉市为主战场的全国本土疫情传播已基本阻断，经济社会运行秩序正在稳步恢复。中国采取的防控措施为全球抗击疫情赢得了时间，提供了借鉴。中方已同东北亚、南亚、中东欧、非洲、拉美和加勒比及南太等地区的100多个国家以及东盟、欧盟、非盟、上合组织、加共体等国际组织举行近20场专家视频会，交流中国疫情防控经验。中国恢复和扩大防疫物资生产，为本国和其他国家抗击疫情提供了必要的物资保障。卓有成效的中国行动，高度负责的中国担当，正是打造卫生健康共同体和人类命运共同体的生动实践。

　　一次又一次闯难关、跨险隘的历史经验早已说明，伙伴精神是二十国集团最宝贵的财富。全球抗击疫情的紧要关头，二十国集团理当扛起事关各国人民福祉的历史重任，进一步弘扬伙伴精神，积极做敬佑人类生命、稳定经济发展的行动派，加强团结、加强合作、加强协调，让人类命运共同体理念之光照亮人类共同家园。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月26日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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