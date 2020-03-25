乌克兰总理称赞中国抗疫经验弥足珍贵

新华社基辅3月25日电（记者李东旭）中国驻乌克兰大使馆24日举行中乌专家新冠肺炎疫情防控经验交流视频会议。乌克兰总理什梅加尔在会上表示，中国抗疫经验弥足珍贵，希望乌中在疫情防控和其他领域开展高效富有成果的合作。

什梅加尔在会上感谢中方向乌方提供多种形式的帮助。他说，新冠肺炎疫情已成为当今世界各国面临的头号挑战。中方在抗疫一线积累的宝贵经验对乌方弥足珍贵，希望乌方专家能向中国专家学习疫情防控和治疗方面的专业做法。乌方愿与中方不断增进双边关系，在疫情防控和其他领域开展高效和富有成果的合作。

什梅加尔、乌克兰卫生部长叶梅茨、卫生部第一副部长米奇恰克、卫生部副部长兼国家首席医生利什科等官员和数名乌方专家在中国驻乌克兰大使馆参加了视频会议。重庆市副市长屈谦、重庆市副市长李波和多名来自重庆市疾控、呼吸、感染等多个学科领域的医疗专家通过视频在中国参加了会议。中国驻乌克兰大使范先荣主持召开了当天的视频会议。

范先荣说，在乌克兰当前的疫情形势下，中方愿提供力所能及的帮助，积极分享抗疫经验。中乌专家在会上就疫情防控和救治问题进行了交流。乌方专家纷纷表示，他们在交流中受益良多，感谢中国专家提供经验和建议，并称赞中国政府和医务工作者不仅挽救了本国人民的生命，同时也最大程度阻止了疫情的扩散。

米奇恰克在会后接受新华社记者采访时说，当天参加会议的乌方专家是乌疫情防控专家队伍中的“国家队”。中方专家向乌方专家提供了明确的指导，包括医院如何管理、医护人员如何开展工作、如何保护一线医护人员等，这些经验和建议可有效降低疫情造成的损失。

乌克兰国立医科大学麻醉和重症监护系教授谢尔盖·杜布罗夫说，中国专家的经验可帮助乌克兰专家少走弯路、少犯错误。今后在收治病人过程中还会出现各类问题，乌方专家将与中国专家保持密切沟通。

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