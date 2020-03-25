印尼新冠肺炎累计确诊病例升至790例 80%为轻度至中度症状患者

人民网雅加达3月25日电（记者 徐伟）印尼政府新冠肺炎事务发言人尤里安托25日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至790例，新增确诊病例105例。目前，有31名患者被治愈，另有58例死亡病例。

尤里安托表示，印尼政府纠正了昨日公布的新冠肺炎累计确诊病例686例这一数据，应当为685例。“3月24日，有两家医院共同上报了同一例确诊病例，”他说，目前死亡病例和治愈患者数量较此前分别新增3例和1例。

据报道，印尼迄今为止发现的新冠肺炎确诊病例中，有80%出现轻度至中度症状，甚至一些确诊病例“完全没有任何症状”。印尼卫生部认为，“能够在家中自我隔离”的新冠肺炎患者，不会给医疗系统带来压力，而住院的是无法自我隔离和需要医护人员监视治疗的患者。由此，印尼政府设立新冠肺炎急诊医院旨在减轻转诊医院的负担，对于需要特殊和重症监护的中、重症患者，在经过确认后将由转诊医院接收治疗。

当地媒体援引“印尼国家护士协会”主席哈里夫·法迪拉表态报道称，近期，雅加达东部的一些医生和护士由于当地民众因担心感染新冠肺炎而遭到排挤，甚至只能前往院方提供的临时住所。法迪拉呼吁社区采取行动，不要对医护人员做出类似举动，“实际上，社区必须为有医护工作者居住在附近而感到幸运，因为他们远比普通民众更为了解新冠肺炎。”

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